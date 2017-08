Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Pega pega (21 a 26/8)

Vcfaz - 20 Ago 2017 - 14:00



Segunda-feira



Dom mostra para Sabine uma foto dele na praia com cinco anos e percebe que a mãe mente ao dizer que se recorda do dia em que a foto foi tirada. Arlete revela a Prazeres que era ela quem depositava dinheiro na conta bancária das irmãs. Malagueta seduz Sabine. Arlete fica arrasada quando Júlio decide ficar na casa de Evandro. Arlete e as irmãs recebem uma intimação da polícia. Delegado Siqueira afasta Domênico de suas funções e decide transferi-lo para outra delegacia. Dom insiste e Cristóvão aceita ir pescar com ele. Sabine pede a Malagueta que fique atento aos movimentos de Eric e pede ajuda ao filho de Timóteo para que ela tenha total controle da sede brasileira da Ribeiro & Favre. Arlete guarda as provas do acidente da ex-mulher de Eric. Athaíde pede a Timóteo que consiga o laudo e as fotos do inquérito do acidente de Mirella. Domênico confidencia a Nina que está arrasado por ter sido afastado. Prazeres acusa Antônia de ter se envolvido com Júlio para investigar o roubo. Mathias diz a Eric que o tratamento com Bebeth está evoluindo e que irá levá-la para visitar o túmulo da mãe. Eric aceita Domênico como detetive particular para investigar o roubo do hotel. Domênico revela a Eric que os depoimentos de Agnaldo e Wanderley se contradizem. Dom revela a Cristóvão o resultado do exame de DNA e comprova que ele é seu filho perdido.



Terça-feira



Cristóvão e Dom se abraçam emocionados. Antônia questiona Arlete sobre o motivo de ela ter abandonado Júlio. Eric combina com Domênico para investigar Agnaldo e Wanderley. Dom conta a Cristóvão que Sabine lhe disse que ele foi abandonado. Júlio sugere a Cíntia que alugue o quarto de Sandra Helena. Júlio e Cíntia se beijam. Prazeres conta a Timóteo sobre Júlio. Eric vai com Bebeth e Mathias visitar o túmulo de Mirella. Nelito sugere a Sandra Helena que tenha aulas com Pedrinho de etiqueta. Luiza solicita a Sergio o processo do acidente de Mirella e pede ao advogado que não comente com Eric. Malagueta pergunta a Mônica quando ela deixará sua casa. Cristóvão chega à casa de Madalena com Dom.



Quarta-feira



Madalena se emociona ao abraçar Dom e ver a família reunida. Tânia conta a Sabine que Cristóvão saiu com Dom. Douglas promove Agnaldo a concierge e avisa que ele tem que substituir Malagueta à altura. Prazeres comenta com Neide sobre seu interesse por Timóteo. Pedrinho decide comprar uma joia para conquistar Sabine. Madalena deixa claro para Cristóvão que a volta de Tidinho não apagará o passado. Sabine convida Malagueta para jantar em sua casa. Sabine manda Douglas demitir Cristóvão. Agnaldo e Wanderley fazem as pazes. Timóteo diz a Athaíde que tem uma ideia para pegar a documentação que está com Arlete. Sabine aceita a joia de Pedrinho. Athaíde manda Timóteo vigiar Arlete. Eric pergunta a Luiza o motivo de ela estar vendo fotos de Mirella.



Quinta-feira



Eric diz a Luiza que não gosta de vê-la investigando seu passado sem o seu consentimento. Arlete não gosta de saber que é Pedrinho quem ministrará o curso para Prazeres e tenta fazer com que a irmã desista. Pedrinho concede uma bolsa integral para Prazeres. Nelito alerta Pedrinho para o comportamento de Sandra Helena. Dom deseja que Cristóvão pare de trabalhar. Pedrinho pede a ajuda de Lígia para ensinar Sandra a se vestir. Júlio aconselha Evandro a esquecer Mônica. Agnaldo percebe que o segurança de Eric o está observando. Antônia aceita o beijo de Domênico. Sabine tenta negar a verdade sobre a família biológica de Dom, quando ele revela à mãe que Cristóvão é seu pai.



Sexta-feira



Dom avisa a Sabine que ela sempre será sua mãe. Malagueta tenta tranquilizar Agnaldo. Adriano pergunta a Sabine quando ela revelará a Dom sobre seu estado de saúde. Prazeres mostra a casa para Timóteo. Sergio entrega a Luiza o processo do acidente de Mirella. Prazeres avisa a Júlio que está fazendo o curso com Pedrinho. Pedrinho não aceita as desculpas de Júlio e humilha o garçom. Malagueta avisa a Mônica que ela terá que sair de sua casa e propõe arrumar um emprego no Carioca Palace. Pedrinho e Arlete discutem. Antônia diz a Domênico que gosta dele como amiga. Domênico pede a Júlio que fique longe de Antônia. Malagueta dá a documentação falsa a Mônica e manda ela se apresentar a Douglas para o emprego. Luiza diz a Douglas que alguém furtou as fotos do processo de Mirella.



Sábado



Sabine manda Cristóvão encontrá-la na suíte de Dom. Luiza diz a Douglas que descobrirá o que realmente aconteceu no acidente de Mirella. Mônica tenta seduzir Malagueta. Dílson fica chateado com a resistência de Madalena em aceitar a ajuda de Dom. Sabine avisa a Cristóvão que não permitirá que ele estrague a educação que deu a Dom. Timóteo convoca Canivete para procurar o documento na casa de Arlete. Timóteo convida Prazeres para ir ao cinema. Madalena conta para Lígia que Dom é seu filho. Pedrinho adoece e pede Nelito para dar aula em seu lugar. Mônica se apresenta como Catarina a Douglas e consegue o emprego de camareira. Mônica mente para Sandra Helena. Cíntia consegue um emprego para Júlio na frente do hotel. Antônia não gosta de ver Júlio com Cíntia no bar. Luiza pede a ajuda de Antônia para desvendar o acidente de Mirella. Júlio pergunta a Arlete o motivo de ela tê-lo abandonado.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).