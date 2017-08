Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (21 a 26/8)

20 Ago 2017



Segunda-feira



Cátia, Vera, Dalva, Valentim, Laura e Rimena comemoram a ida de Gustavo para a próxima fase do Festival. Cátia termina o namoro com Gustavo. Domingos explica a Nanda o diagnóstico de sua doença. Kiki faz as pazes com Renato. Ernesto conta a Gustavo que um dos terrenos pertence à Construtora Amianto. Kiki volta para casa com Nanda. Alice estranha quando Vitor concorda em contar sobre Renato para Lucas. Nanda expulsa Caíque de seu quarto. Maria elogia Toni por não ficar contra Rudá. Ernesto e Gustavo são hostilizados pelos vigias do terreno baldio. Vitor manda Amaral descobrir quem foram as pessoas que estiveram no terreno da construtora. Natália sugere que Gustavo e Cátia peçam autorização à Alice para escavar o terreno. Vitor revela a Cora seu plano para ficar com Alice. Rimena vai falar com Gustavo, e os dois ficam constrangidos. A música de Gustavo toca na rádio, e todos comemoram. Domingos informa a Renato sobre a doença de Nanda, e eles ficam arrasados.



Terça-feira



Passam-se alguns dias. Rimena decide se separar de Renato. Gustavo comenta que Alice pode ajudar a liberar a entrada no terreno de Maricá. Vitor ouve Alice falar com Cátia e exige que Amaral impeça uma possível invasão no terreno da construtora. Nanda diz a Kiki que irá se separar de Caíque. Nanda conta a verdade para Caíque. Kiki exige que Lucas seja gentil com Renato. Serginho procura Natália e Josias fica incomodado. Caíque revela à família sobre a doença de Nanda. Alice reclama de dores na cabeça para Renato e o médico se preocupa. Gustavo se declara para Rimena. Cátia marca um encontro com Alice. Kiki repreende os netos por desrespeitarem a mãe. Alice sente fortes dores de cabeça e Vitor finge ampará-la. Laura recrimina Rimena por desistir de ficar com Gustavo. Alice sente-se mal e se preocupa.



Quinta-feira



Renato conversa com Gustavo sobre a gravidez de Rimena. Vera desconfia de Laura. Kiki estranha o estado de Alice. Cátia não consegue falar com Alice. Cora adverte Vitor para tomar cuidado ao dar remédios para Alice sem o consentimento dela. Alice tem um pesadelo com Vitor. Vera tenta falar com Gustavo sobre Rimena. Rimena conta para Renato que o filho que ela espera não é dele. Caíque e Nanda se amam. Vitor insinua uma ameaça a Vicente, ao vê-lo conversar com Kiki. Amaral revela a Eunice que grava as suas conversas de trabalho. Serginho consegue uma cópia da chave do quarto secreto de Amaral. Monique e Maria saem juntas e Toni se incomoda. Renato se preocupa com o estado de Alice e exige que ela o encontre no ateliê. Renato conta a Vera que o filho que Rimena está esperando não é dele. Alice não consegue sair do quarto. Gustavo questiona Rimena sobre a paternidade de seu filho. Renato aguarda Alice no ateliê.



Sexta-feira



Renato se preocupa com a demora de Alice. Gustavo descobre que é o pai do filho que Rimena espera. Vitor sai de casa com Alice dopada. Kiki se irrita ao saber que Cora proibiu os netos de entrarem no quarto de Nanda. Renato liga para saber de Alice. Vitor leva Alice para o sítio de Amaral. Rimena se preocupa com os sentimentos de Gustavo. Ernesto vai com Mascarenhas e Gustavo ao terreno da construtora em Maricá. Amaral aplica uma injeção em Alice, que dorme. Toni insiste para Caíque conversar com Domingos. Nanda se preocupa com Alice. Cora sente medo de Vitor. Vitor avisa a Kiki que internou Alice e ela exige notícias da filha. Cora termina o romance com Amaral. Ernesto, Gustavo e Cátia invadem o terreno da construtora para impedir a destruição do cemitério clandestino. Renato vai à casa de Kiki e se desespera ao saber do desaparecimento de Alice.





