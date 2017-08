Você está: FabioTV

"BBQ Brasil 2" estreia com velho ranço

Vcfaz - 22 Ago 2017 - 14:22



Olá, internautas



No último sábado (12/08), o SBT estreou a segunda edição do “BBQ Brasil”. A atração sofreu alterações. Ticiana Villas Boas se afastou do comando da competição. Chris Flores assumiu a apresentação da disputa que elege o melhor churrasqueiro do Brasil.



Carlos Bertolazzi é outro que saiu do programa. A chef Danielle Dahoui, do Hells Kitchen – Cozinha Sob Pressão, herdou a vaga. Rogério deBetti também não faz parte da segunda temporada. Carlos Tossi agora é o outro jurado. Conclusão: “BBQ 2” veio com time totalmente renovado.



Porém, o velho ranço já apareceu logo na estreia. No ano passado, o “BBQ Brasil” não empolgou. O formato da competição não traz grande expectativa ao telespectador. Não há tensão. Não há emoção. Basicamente, a grande celeuma das provas é o ponto da carne. É bem passado? Ao ponto? Malpassado?



Além disso, o retorno do “BBQ Brasil” é totalmente inconveniente diante do escândalo que atinge o Grupo JBS. Patricia Abravanel e Ticiana Villas Boas ganharam destaque até no “Jornal Nacional” diante das acusações que respingam nos respectivos maridos. E isso contamina a imagem do SBT. Trazer uma disputa que envolve carne não é boa ideia.



DeBetti foi um dos poucos pontos positivos da primeira temporada. Mesmo assim, o SBT resolveu trocá-lo por Tossi que, no vídeo, possui semelhança física com o chef Henrique Fogaça, do “MasterChef Brasil”. Carecas e tatuados. Além disso, o jurado aposta em um estilo mais rude e marrento com os competidores. Estilo semelhante ao Fogaça. Fora as comparações, Tossi ganhou destaque negativo no jornal O Estado de S. Paulo com a nota que o envolve em acusações de crimes de furto qualificado, estelionato e má fé. Complicado.



Chris Flores que, por obviedade, poderia ter assumido a apresentação do “Bake Off Brasil”, reforçou o time do “BBQ Brasil”. A apresentadora é ótima até em uma competição de churrasqueiros.



O “BBQ Brasil” não brilhou na primeira temporada. O SBT deveria ter reavaliado a exibição de uma segunda edição. O momento é, por si só, inadequado.



