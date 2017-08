Você está: FabioTV

FABIOTV na inauguração do SESC 24 de maio

1999. A tradicionalíssima Mesbla entra em uma profunda crise financeira. Sempre frequentava a loja na “cidade” (chamávamos ou chamamos ainda assim o centro). Liquidação total. Comprei um CD do programa Fantasia por 10 reais (ainda tenho no meu baú). Uma boa pechincha. Foi a última vez que pisei naquela loja na Rua 24 de maio.



Passados quase 20 anos do fechamento do prédio, retornei hoje ao local. Uma grande inauguração que simboliza uma nova era na região central de São Paulo. Toda a mídia noticiou a nova sede do SESC chamada de 24 de maio.



É um grande equipamento cultural que reflorescerá uma área que estava jogada às traças. Milhares de pessoas hoje tiveram a oportunidade de visitar o local. Cheguei lá por volta do meio-dia. Uma fila enorme no lado de fora. Fiquei assustado. Teria que encará-la? Não. As pessoas retirariam um ingresso gratuito para a peça da Fernanda Montenegro.



Naquele momento, ocorria a cerimônia de abertura. Em um telão, assisti ao discurso do senador José Serra. Depois, comecei a desbravar o ambiente. Centenas de pessoas lotavam o recinto no andar térreo. Mal dava para andar.



O SESC apostou em rampas acessíveis para o deslocamento das pessoas (vide a foto). Encarei todos os 13 andares até chegar ao topo. Uma piscina ao ar livre permite o contato entre o nadador e a metrópole em uma vista nunca antes contemplada.



Além do Teatro, que fica no subsolo, há biblioteca, centro de convivência, restaurante, lanchonete, espaço para ginástica artística (Arthur Zanetti e Jade Barbosa hoje estariam por lá), escalada, esteira, oficinas, ateliês, entre tantos outros serviços de qualidade que mesclam educação, lazer, esporte e cultura. É um verdadeiro oásis para milhões de cidadãos.



Obrigado, Sesc!



