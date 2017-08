Você está: FabioTV

Loiras perdem espaço no Miss Brasil 2017

22 Ago 2017



No último sábado (19/08), a Band exibiu o Miss Brasil 2017. Monalysa Alcântara sagrou-se a vencedora da disputa que ocorreu em Ilhabela. A cidade do litoral paulista foi enredo, no ano passado, da Vila Maria no Carnaval de São Paulo e agora sediou o concurso que elege a “mulher mais bonita do País”. Boa repercussão.



Monalysa, que representou o Estado do Piauí, fugiu das respostas óbvias das misses. Passou a imagem de “arretada” e “empoderada”. Desfilou com garra. Chamou a atenção pela beleza e postura. Venceu com méritos. A Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller, ficou em segundo lugar. Também é belíssima. Neste ano, mais mulheres bonitas participaram do concurso.



Cassio Reis comandou a transmissão. Demonstrou, mais uma vez, segurança na apresentação. Neste ano, a produção apostou em Rayza Nicácio para ser a repórter da festividade. Negritude na tela. As loiras, aliás, perderam espaço no show.



Entre as 10 finalistas, não havia uma loira sequer. Monalysa sucede Raissa Santana. Uma dobradinha raríssima de negras campeãs do concurso. Fazia 30 anos que uma afrodescendente não era Miss Brasil até o ano passado.



Neste ano, um fato chamou a atenção. Os jurados tiveram que revelar os votos na escolha final da Miss Brasil. A votação aberta trouxe mais transparência. Lembrou, com devidas proporções, o “paredão” e a “formação da roça” do BBB e A Fazenda ou então a votação dos deputados federais em Brasília no processo de impeachment.



Outro fato curioso é que a Rede Brasil de Televisão, agora no “cardápio” da NET, transmitiu, na sexta-feira (18/08), o concurso da Miss Brasil Mundo e do Mister Brasil CNB. Em plena véspera do Miss Brasil.



Parabéns, Monalysa!



