Confira a semana de Chiquititas (28 a 2/9)

Segunda-feira



Armando avisa Beto e Clarita que a partir de agora eles irão atender os clientes do Café Boutique usando patins. Junior estranha ao achar uma foto antiga de José Ricardo com Mili, quando ela era bem pequena. Samuca apresenta para os meninos sua nova invenção para usarem como vingança contra os vizinhos. Trata-se de uma máquina que abre uma caixa que exala cheiro ruim. Bia espia tudo, pois para ser aceita na turma de Janjão e Janu precisa espiar os chiquititos. Bia conta tudo para os vizinhos encrenqueiros, que dizem que ela deve levar o invento para eles. Bia entrega para eles o invento. Junior vai ao orfanato falar com Mili e entregar para ela a foto. Clarita, usando o patins, cai no Café Boutique com a bandeja. No orfanato, Bia chora e fica muito feliz com a festa surpresa preparada na cozinha por todas as chiquititas. Ela pede desculpa por ter sido grossa nesse tempo todo. Janu vai ao orfanato e ativa o invento que solta cheiro ruim na sala. As Chiquititas não a veem. Mais tarde a caixa se abre e o péssimo cheiro deixa todos em pânico.



Terça-feira



Chico segue Matilde, que finge ser Ernestina, até a igreja. Ele pensava que ela mentia sobre a igreja e que na verdade estava indo encontrar um novo namorado. Porém, Matilde vai até a igreja tentar se encontrar com o homem que anda lhe chantageando (Miguel). Eduarda e Shirley Santana vão até um samba na comunidade. Matilde mente para Miguel e diz que o nome da menina que é neta de José Ricardo é Marian. Trata-se de uma menina que já foi adotada, mas que na verdade não é neta de José Ricardo. A mãe de JP convida Açucena e Renata para jantar com a família do garoto. Renata desmascara Mili na frente de todos ao tirar a peruca dela. No orfanato, Bia assume que foi a culpada pela máquina de cheiro ruim. Miguel decide que precisa ir atrás de Marian para ter certeza que ela é sua filha. JP vai atrás de Mili no orfanato para saber o motivo que a levou fingir ser Açucena. Mili explica e JP compreende. Na escola, os encrenqueiros dizem que Bia entregou a eles a máquina do cheiro ruim. Pata fica brava com Bia.



Quarta-feira



O Café Boutique está em crise, com poucos clientes. Em uma reunião, Armando sugere para Junior e Maria Cecília fazerem corte de funcionários. Bel convida Rafa para ir até à sorveteria. Carol e Carmen discutem na diretoria sobre o comportamento das Chiquititas, que brincam com roupas no pátio. JP diz para seu pai que estava apaixonado por Açucena e que agora está confuso em relação a Mili. Matilde conta para Carmen que o plano delas em relação a Miguel deu certo. Carmen tenta conquistar Bia. JP vai ao orfanato conversar com Mili e diz que esse tempo todo ele estava apaixonado por ela. JP pergunta se Mili gosta dele. Mili diz que está um pouco confusa, mas que sente algo diferente por ele sim. Armando avisa aos funcionários do Café Boutique que acontecerá corte em todas as áreas da empresa. Armando diz que o funcionário que não estiver de acordo com as metas da empresa será mandado embora. Carmen convence Bia a anotar tudo o que acontece no orfanato e garante que a cada boa informação, dará um presente ou passeio para a chiquitita. Rafa fica visivelmente apaixonado por Bel.



Quinta-feira



Érica discute com Clarita no Café Boutique. Armando pressiona todos os funcionários e os ameaça de serem mandados embora. Armando diz que se Érica ajudar ele a sabotar Beto, ela não será mandada embora. Érica aceita. Mili diz para suas amigas que está confusa em relação a JP. Bruno pede para Carol ajudá-lo a ser aceito por Dani. Carol diz que fará o possível, mas que ele precisa ter paciência. Érica troca o pedido dos clientes que Beto está atendendo para ajudar Armando, conforme combinado. Bia anota tudo que acha incorreto no orfanato. Os meninos dizem que Chico ainda gosta de Ernestina. Para ajudar o cozinheiro, Samuca se veste de mulher para tentar saber se Ernestina, que na verdade é Matilde, sente ciúme de Chico. Bruno e Carol levam Dani para passear no parque. JP envia flores para Mili. Vivi ajuda Samuca a se caracterizar de mulher. Chico finge conhecer Sami, que na verdade é Samuca disfarçado.



Sexta-feira



Armando leva Beto até Junior, diz que o garçom possui vários pontos negativos e que precisa ser mandado embora. Junior responde que pela postura de ressaltar os defeitos de Beto, Armando possui algum problema pessoal com ele. Junior diz que está pensando num jeito para não precisar mandar nenhum funcionário embora. No orfanato, Matilde fica de olho em Samuca, que está fingindo ser mulher com nome de Sami. O foco é saber se Ernestina, que na verdade é Matilde, tem ciúme de Chico. Na praça, Bruno (Bruno Autran) consegue se aproximar da filha, Dani. Ele diz que só quer o bem dela e a pequena aceita pelo menos tentar ser amiga dele. JP diz que gosta do olhar de Mili e a chiquitita diz o mesmo. Matilde desmascara Samuca e Chico ao servir comida apimentada para eles. Bia vai até a mansão dos Almeida Campos relatar suas anotações, porém, Carmen diz que nada que ela disse é relevante. A megera afirma que Bia precisa anotar coisas importantes sobre Carol para poder receber presentes. No orfanato, Dani diz para Carol que gostou do passeio no parque. Cris e Vivi se inscrevem no concurso "Garota Carisma". Elas discutem pra saber quem irá vencer. Matilde diz para Chico que entre eles não rola nada. Mili conta para Pata que JP se declarou para ela e que está sendo muito romântico. Carmen tem um pesadelo em que Mili descobriu sobre o falso testamento e a expulsou da Mansão dos Almeida Campos. Ao acordar, Carmen diz que precisa se livrar de Mili de uma vez por todas. Carmen vai ao orfanato e finge compaixão. A vilã fala com Mili e lhe oferece bolsa de estudos na Europa ou nos Estados Unidos. Mili diz que vai pensar. Beto tem uma ideia de fazer um vídeo viral na internet para ajudar a trazer de volta os clientes do café Boutique.





