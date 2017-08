Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de anjo (28 a 2/9)

28 Ago 2017



Segunda-feira



Padre Fábio de Melo canta a música "Nas Asas do Senhor" em dueto com a noviça Fabiana durante a gravação de um videoclipe no colégio das freiras de Doce Horizonte. Madre Superiora se emociona e chora ao assistir a tudo do lado das demais irmãs. Dulce Maria conta para Estefânia que vai pedir para um padre conversar com Gustavo e para o outro padre conversar com Cecília para que os dois se casem. Franciely aparece transformada e com uma postura impecável para o jantar na casa dos Lários com o Padre Fábio de Melo. Cecília chega para o jantar e Gustavo diz: "A estrela da noite acabou de chegar". Diana conta para a família, durante reunião, que arrumou um emprego fora e que irá ser secretária do doutor André. Miguel acredita que o desentendimento entre Diana e Inácio é por sua culpa. Juju pede para que Dulce Maria seja vlogueira por um dia e entreviste o Padre Fábio de Melo. Silvestre fica encantado com os modos e visual de Franciely. O Padre Fábio de Melo chega no apartamento dos Lários. Dulce Maria usa a tiara de Juju e faz a entrevista com o religioso para o vlog da Juju.



Terça-feira



Dulce Maria faz algumas indiretas para tentar fazer Cecília e Gustavo ficarem juntos. Após Silvestre tentar conquistar Franciely, ela grita por socorro e corre para a sala aonde se depara com o Padre Fábio de Melo. Franciely volta a ser ela mesma e tira várias selfies com o religioso. Dulce pede para que Padre Gabriel e o Padre Fábio de Melo conversem com Gustavo para que ele se case com Cecília. Os dois explicam para a carinha de anjo que essas coisas precisam acontecer naturalmente. Fábio de Melo se despede de todos e antes de ir embora lembra que o clipe que gravou com Fabiana estará em breve disponível em suas redes sociais. Gustavo lembra de quando Tereza revelou para ele que estava grávida de Dulce Maria. Após colocar Dulce Maria para dormir, Cecília volta para a sala quando é surpreendida por Gustavo tentando se declarar e também beijá-la. Cecília se esquiva, diz que não é como as outras mulheres que Gustavo já conheceu e vai embora. Gustavo, sozinho, diz que sabe que ela é uma mulher diferente.



Quarta-feira



Cecília conta para Fátima como foi o jantar e diz que Gustavo tentou beijá-la, mas que acabou saindo correndo. Fátima que estava empolgada fica quieta ao saber que Cecília correu de seu amado. Gustavo conversa com seu irmão, o Padre Gabriel, sobre o acontecido. Delegado Peixoto planeja uma surpresa amorosa para se reconciliar com Rosana. Fátima diz para Cecília que se ela continuar a se comportar como noviça não vai conseguir ser feliz. Padre Gabriel explica para Gustavo que Cecília é sensível e nunca teve um relacionamento. Gabriel aconselha o irmão a procurar Cecília e declarar seus sentimentos. Irmã Luzia convence uma outra irmã a destruir toda a sala de aula de música da noviça Fabiana para prejudicá-la com a Madre Superiora. Cecília recebe flores em casa de Gustavo e ao ler o bilhete fica feliz com o pedido de desculpa do amado. Fátima diz para Verônica que as flores foram enviadas por André.



Quinta-feira



Cecília fica confusa se as flores são pedido de desculpa ou de despedida. Gustavo leva Juju, Emílio e Dulce Maria para o food truck de Vitor. Madre Superiora vê a sala de música completamente bagunçada e fica nervosa por achar que a culpa é de Fabiana. Diana vai conversar com doutor André para aceitar o emprego e deixa Zeca, Miguel e Zé Felipe no food truck. Fabiana fica chateada com a bronca que leva de Madre Superiora após ser responsabilizada pela bagunça na sala de música. Rosana conversa com Silvestre e descobre que a implicância dele é por ela ter tirado seus quadros do saguão do prédio após virar sindica. Rosana pede desculpa, os dois se abraçam e fazem as pazes. Miguel e Zé Felipe contam para Dulce Maria e Emílio que não querem ficar longe de Diana todo final de semana, mas que ela precisa trabalhar pelo aumento da despesa da casa. Dulce diz que vai pensar em um plano para ajudar os amigos. Gustavo fica com ciúme após Diana dizer que se dependesse de André, o médico seria mais do que amigo de Cecília. Zeca fica irritado ao ver uma foto de Juju com Luciano. A vlogueira tenta explicar, mas o garoto fica chateado e vai embora para casa.



Sexta-feira



Lúcia e Valentina vão até a casa de Dulce Maria. A carinha de anjo já estava com os amigos Emílio, Zé Felipe e Miguel. Luciano descobre que Juju e Zeca brigaram e fica feliz. Rosana tenta acalmar Juju. Estefânia visita Cecília e pede para que ela seja sua madrinha de casamento. Dulce Maria decide vender algumas roupas antigas suas para conseguir dinheiro para ajudar os amigos. Cecília aceita o pedido e descobre que o par dela será Gustavo. Mais tarde, Gustavo fica feliz ao saber que Cecília será seu par como madrinha no casamento. Rosana chega para o jantar na delegacia com Peixoto e fica surpresa com os detalhes de rosas vermelhas. Os dois fazem as pazes e reatam o relacionamento.





