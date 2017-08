Você está: Novelas

Confira a semana de Mil e uma noites (28 a 2/9)

Segunda-feira



Sherazade fica em choque quando descobre que Onur tem uma filha e fica brava com Kerem e Bennu por esconderem o segredo. Buket sequestra Umut. Ali Kemal e Gani tentam encontrar o bebê. Sherazade quer se divorciar de Onur e encontra Nilufer na casa dele. Onur não tem certeza se Nilufer é realmente sua filha, por isso ele decide fazer um teste de paternidade. Kaan fica triste quando Onur e Sherazade vão morar em casas separadas.



Terça-feira



A pessoa que visita Burhan deixa todos assustados. Buket e Umut ainda estão perdidos. Semir fica enfurecido quando descobre que Burak está namorando sua filha. Onur espera ansiosamente pelo resultado do teste. Sherazade fica triste ao saber que magoou Onur. Kerem briga com Burak após descobrir que ele está namorando Sezen. Melek quer desistir de Burak. Ali Kemal volta a se encontrar com Fusun.



Quarta-feira



Gani está apaixonado. Kerem está se esforçando para ter uma relação amigável com Sezen. Sherazade está confusa depois que Onur a demite. Onur e Nilufer vivem uma relação de pai e filha. Kerem está bravo com Burak porque ele não para de se encontrar com Sezen. O comportamento de Ahu deixa Burhan e Nadide aborrecidos. Ali Kemal compra uma nova casa para Fusun, e está feliz por reencontrar sua filha Burcin. Ahu fecha um acordo com Ali Kemal. Feride não aceita Nilufer como sua neta e briga com Onur. Sherazade se junta a Bennu para poder falar com Onur. Burak interfere na briga de Semir e Sezen, o que mexe com a vida de todos.



Quinta-feira



Semir está aflito com o relacionamento de sua filha com Burak e alerta os dois. Melek quer se vingar de Sezen. Mihriban está descontente porque ela não sabe o que está acontecendo com Haldun. Gani está muito desapontado com seu novo amor, Hüner. Nadide supeita que Ali Kemal e Fusun estão se encontrando com frequência. Um novo empregado chega a Binyapi.



Sexta-feira



Onur e o novo arquiteto assinam o contrato. Onur e Sherazade visitam Feride, mas não tiveram a recepção que imaginavam. Nadide questiona Fusun sobre encontrar seu ex-marido em segredo. Ahu faz novos amigos. Seval faz uma visita à casa de Semir por causa do namoro de Burak e Sezen. Kerem e Seval têm uma seria conversa. Haldun reaparece na vida de Mihriban.



Sábado



Onur fica chocado ao ver o que sua mãe disse no jornal. Feride fica brava depois de perceber que ela caiu na armadilha do jornalista que a entrevistou. Sherazade está se preparando para o casamento, mas fica sabendo de más notícias sobre Haldun e logo informa Mihriban. Burhan e Nadide discutem porque Ali Kemal ainda está tentando encontrar Fusun. Eda, a nova arquiteta da Binyapi, faz planos contra Sherazade.





