Confira a semana de Novo mundo (28 a 2/9)

28 Ago 2017



Segunda-feira



Comandados por Fred Sem Alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram. Elvira confessa a Hugo que teme perder Quinzinho para Joaquim. Licurgo afirma a Hugo e Elvira que enfrentará Hércules e resgatará Germana. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério. Hugo garante a Elvira que Licurgo e Germana não terão a taberna de volta. Greta arma contra Wolfgang para roubar o dinheiro do irmão. Licurgo se surpreende ao encontrar Germana encenando uma peça com Hércules.



Terça-feira



Bonifácio anuncia a Leopoldina que precisará se afastar da princesa. Chalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Peter sofre com o estado de Amália. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibiriçá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Chalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do General Madeira. Diara se assusta com o comportamento de Wolfgang, e Greta finge que chamará Peter. Germana volta para Licurgo. Hugo revela que é o novo dono da taberna.



Quarta-feira



Hugo revela que é filho de Licurgo. Leopoldina diz que está orgulhosa da resistência de Dom Pedro frente aos inimigos do Brasil. Elvira decide deixar Hugo e acolher Germana e Licurgo. Anna conta a Howard que Thomas pode ser o assassino de seu pai. Tibiriçá confessa a Piatã que se sente culpado pela morte do filho que teve no passado. Diara desconfia do estado de Wolfgang, e Ferdinando sai à procura de Peter. Howard confronta Thomas. Tibiriçá revela a Piatã sua origem. Greta insinua a Schultz que Diara está fazendo o mal contra Wolfgang. Germana conclui que foi traída por Licurgo. Fred afirma a Howard que Severino é sócio de Thomas e Sebastião.



Quinta-feira



Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila e Chalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jacira o apoia. Thomas consegue enganar Howard e Egídio e foge dos oficiais. Peter tenta descobrir o que há de errado com Wolfgang. Benedita chega à casa de Felício, e Domitila se revolta. Elvira e Quinzinho ajudam Licurgo, que faz sucesso com uma de suas receitas. Schultz desconfia de Greta. Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência.



Sexta-feira



Leopoldina agradece a confiança de Dom Pedro. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Idalina e Diara rezam por Wolfgang, que acorda melhor. Piatã revela sua origem a Ubirajara. Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela Independência do Brasil. Hugo conta para Licurgo que Germana tentou seduzi-lo. Greta intriga Schultz contra Diara. Idalina alerta Diara sobre Greta. Tibiriçá conta a história de seu passado a Ubirajara. Leopoldina e Bonifácio cobram de Sebastião os impostos devidos. Dom Pedro e Chalaça conversam sobre Domitila. Thomas vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Anna dá a Fred as coordenadas para o galeão espanhol.



Sábado



Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Thomas e Sebastião tramam contra Leopoldina. Domitila sugere que Francisco vá ao encontro de Dom Pedro, e Benedita conta a Felício. Ubirajara decide manter em segredo a origem de Piatã, para que o rapaz seja o Pajé da aldeia. Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando Wolfgang. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Anna sofrem um atentado, comandado por Thomas.





