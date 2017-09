Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Mil e uma noites (4 a 9/9)

Vcfaz - 2 Set 2017 - 13:24



Segunda-feira



Selim vai à casa de Fusun para dar aulas de desenho para Buket. Ahu se sente pressionada por Tamer e Oya e não sabe o que fazer. Eda prepara uma nova armadilha para Sherazade. Onur perde a cabeça após ver um e-mail que Sherazade recebeu. Sherazade vai para Baku com Mihriban e volta sozinha. Kerem tenta encontrar Semir, que desapareceu. Bennu não compreende o motivo de Kerem aprovar o casamento de Burak e Sezen.



Terça-feira



Eda continua a mexer com a vida de outras pessoas. A relação de Onur e Sherazade enfrenta um grande perigo. Ozcan acredita que Sherazade está interessada nele. Eda fica feliz quando descobre que Onur contratou um espião para ficar na cola de Sherazade. Enquanto Kerem está preocupado com seus problemas pessoais, a gravidez de Bennu segue infeliz e solitária. Sherazade está em pânico porque acha que alguém está a seguindo.



Quarta-feira



Fusun se desespera depois de quase ser estuprada. Kerem tenta melhorar seu relacionamento com Bennu. Melek está tentando ficar em paz com Mert. Ahu enfrenta momentos difíceis. Fusun é presa. Sherazade fica confusa quando descobre que Onur está vigiando-a. Fusun está sofrendo na prisão enquanto Burhan está tentando de tudo para tirá-la da cadeia, mas Nadide acha que Fusun se colocou nessa situação.



Quinta-feira



Ali Kemal e Ahu se encontram no tribunal. Sezen está triste porque seu pai começou a beber e isso compromete seu emprego. O encontro de Sezen e Bennu termina bem. Eda fica brava quando alguém bate em sua porta. Sherazade se acidenta. Onur e Sherazade acertam as contas. Eda está chocada quando sua mãe aparece de repente, depois de muitos anos. Bennu quer se encontrar com Sezen e isso deixa Kerem e Burak muito felizes. Seval acusa Bennu severamente.



Sexta-feira



Bennu bebe e dá um vexame na festa da Binyapi. Eda se apresenta para Nadide e Burhan. Kerem e Bennu brigam. Kerem procura Eda e os dois se beijam. Sherazade sente ciúmes de Onur. Kerem ignora Eda. Bennu foge durante uma viagem. Eda descobre que foi enganada pela mãe e fica furiosa.



Sábado



Bennu agride Kerem. Kerem vai para a cama com Eda e acaba revelando um grande segredo. Onur quer demitir Eda. Burak sofre com a ausência de Sezen. A mãe de Eda vai à Binyapi e fala mal da filha. Sherazade expulsa Eda de seu escritório.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).