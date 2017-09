Você está: Novelas

TV Brasil

Confira a semana de Jikulumessu (4 a 9/9)

Vcfaz - 2 Set 2017 - 13:27



Segunda-feira



Carlos está aflito. Ele sabe perfeitamente que será muito difícil fazer Bianca desistir de entrar na Justiça contra Erikson. Se isso acontecer, quem sai prejudicado nesta história é ele próprio. Todo mundo ficará sabendo que ele é gay.



Marcos entra no gabinete de Bianca diz que vai pedir demissão da empresa. A sua madrinha continua doente e ele não conseguiu arranjar dinheiro para a operação que poderia salvá-la. Marcos quer passar os últimos de dias de vida da madrinha com ela.



Bianca, fria, concorda. Carlos não acredita que a irmã vai deixar ir embora assim um excelente diretor de marketing. De repente, Bianca fica pensativa, e diz a Carlos que talvez exista uma coisa que possa fazer por Marcos. Bianca faz uma proposta ao diretor de marketing: quer que ele assuma publicamente que dopou Erikson Leal.



Para Joel, aparentemente, os seus planos correm como o esperado: reencontrou Djamila e está se vingando de todos os que lhe fizeram mal no colégio Santa Agnes.



Jamais passaria pela cabeça de Joel que Marcos aceitasse a sugestão de Bianca e declarasse publicamente ser ele o culpado do caso de doping do Erikson, jogando por terra os seus planos de destruir Bianca e a BSports.





Djamila percebe que Joel fica perturbado com o telefonema de Lao Kim, anunciando que Bianca foi inocentada. Djamila pergunta para Joel o que está acontencendo. Tenso, Joel responde que não quer falar sobre isso. Djamila insiste. Joel fica impaciente e nervoso, perde o controle, e sai da casa de Djamila batendo com a porta.



Sheila leva a nova aquisição de William e Margarita para o negócio de prostituição. É Kátia, aluna do Santa Agnes, que está com dificuldades em pagar as mensalidades.





Terça-feira



Ivo vai falar com Nayr mas ela não quer conversar. Pergunta se o primo não lhe deu o recado de que ela não o quer ver nunca mais. Ivo diz que ela está sendo injusta. E pede para os dois irem falar juntos com Gerson. Nayr responde que não vai ficar do lado dele. Diz para Ivo que ele fale com o filho sozinho e explique toda a verdade.



Irritado, Joel bate com o punho na mesa e diz a Cláudia e a Lao Kim que tem a certeza que Bianca usou o Marcos para se safar do escândalo do doping. Mas garante que ele não vai desistir da guerra só porque perdeu uma batalha.



A vingança vai continuar, mas a tática vai ser outra. Agora, Joel pede a Lao Kim que encontre algum podre na vida pessoal de Bianca.



Djmila telefona para Greg a fim de agradecer a capa para o celular que ele lhe ofereceu. Ela pede para se encontrarem porque quer discutir um assunto com ele. Para surpresa e desilusão de Greg, o tema tem um nome: “Joel”. Djamila quer saber o que aconteceu no colégio Santa Agnes para Joel ser expulso.



Gerson é incumbido de entregar uma encomenda de 50 celulares de luxo na empresa de Greg. Mas não percebeu que estava sendo observado por dois bandidos, que o roubam. Desesperado, Gerson entra na Exclusiva para tentar explicar o que aconteceu, mas Greg não quer saber.





Quarta-feira



Com a chegada de Ana e Daniel, Vanessa consegue se safar do interrogatório de Djamila sobre Joel. Contrariada, Djamila acaba indo embora sem qualquer informação relevante sobre o passado de Joel no Santa Agnes.



Ivo vai ao Dieji para falar com Gerson. Mas o filho perdeu o emprego e está muito chateado. Ivo perde a coragem de contar a verdade a Gerson.



Mais tarde, Nayr chega em casa, abraça Gerson e pede desculpa por ter escondido um segredo durante tantos anos. Confuso, Gerson pergunta sobre o que a mãe está falando. Nayr, achando que Gerson já sabe da verdade, acaba revelando que o pai dele tem outra família. Gerson fica em choque.



Djamila e Joel conversam sobre o comportamento inadequado que ele teve quando se tocou no assunto Santa Agnes. Djamila conta a Joel que procurou outras pessoas para saber mais sobre esse dia. Joel diz que ela foi longe demais. Os dois discutem e acabam caindo na piscina. Djamila e Joel se beijam na piscina e fazem as pazes.



Bianca e Nuno voltam a se encontrar na casa do motorista para uma noite de sexo. Bianca vê a capa do celular de Djamila com o seu nome gravado. Bianca acha que Nuno está dormindo com Djamila.



Vanessa conta a Bianca que Djamila a sondou sobre a expulsão de Joel do Santa Agnes.



Bianca procura Margarita e lhe diz que é preciso ir em frente com o plano de enviar Joel para fora de Luanda.





Quinta-feira



Cláudia recebe uma proposta para ir implantar o projeto Basquetemania em Moçambique. Ela aceita.



Gerson vai à Música.ao falar com Joel. Ele quer saber há quanto tempo Joel sabe da verdade sobre as duas famílias de Ivo. Joel diz que desconfiou no dia em que viu o sinal nas suas costas. Joel acrescenta que existem mais dois irmãos e que não quer perder o contato com ele. Joel convida Gerson para trabalhar na editora.



Maria vai a Santa Agnes visitar Roberto e vê o marido falando com Flor e Elena. Roberto nota uma pontinha de ciúmes na mulher. Depois de Maria ir embora, Roberto telefona a Lemba dizendo que é o momento de agir.



À noite, Lemba arranja uma maneira para que os pais fiquem sozinhos em casa. Roberto faz uma surpresa a Maria: liga o som e começa a tocar um tema da época em que namoravam. Roberto agarra suavemente Maria que se deixa envolver nos seus braços. Ela a beija.



Walter e Soraia chegam da Namíbia com uma triste notícia para dar a toda a família: Soraia tem câncer de mama.



Gerson conta a Kleyde que Joel o convidou para trabalhar em sua editora. Kleyde comenta a novidade com Nayr. Ela tem medo de perder o filho e não quer Gerson se aproxime da outra família de Ivo. Para evitar que Gerson aceite a proposta de Joel, Nayr decide lhe dar o dinheiro que juntou, ao longo dos anos, para que o filho abra a sua própria empresa de entregas.





Sexta-feira



Carlos fica chocado com a notícia de que a mãe tem câncer. Carlos pega o celular e começa a fazer uma ligação. Irritada, Bianca arranca o celular das mãos de Carlos e o proíbe de querer constranger a mãe com a dor dele.



Carlos decide que os filhos, Ana e Daniel, não vão saber que a avó está doente. Vanessa discorda, assim como José e Flor. Acabam discutindo. José pede a Carlos para falar com os meninos sobre o assunto.

Nina descobre que Soraia recebia “propinas” dos alunos para aumentar as notas nas pautas e conta para Joel. Joel confirma as suspeitas que tinha desde os seus tempos no Santa Agnes: Soraia tinha um esquema para extorquir dinheiro dos alunos.



Para pôr em prática o plano de Bianca de enviar Joel para o outro lado do mundo, Margarita precisa de um aliado com um certo perfil. Pede a William que a ajude a encontrá-lo. William descobre um tal de Mário.



Djamila vai à rádio saber notícias sobre a gravação do seu CD. Duarte lhe diz que será muito em breve.



Gerson revela a Nayr que decidiu aceitar o dinheiro da mãe e seguir o seu sonho de ter a sua própria empresa. Priscila resolve ajudar Kleyde a seduzir e a conquistar Gerson.





