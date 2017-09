Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de anjo (4 a 9/9)

Vcfaz - 2 Set 2017 - 13:29



Segunda-feira



Durante o jantar romântico, o delegado Peixoto diz que ele e Rosana já podem começar a pensar em casamento. Dulce Maria conversa com a mãe, Tereza, em seus sonhos e conta que gostaria de crescer rápido para entender o que se passa na cabeça de Cecília e Gustavo. Acontece a reunião de negócios na piscina do hotel da rede de Noemia. A empresária insiste para que Gustavo e Cristóvão tirem as camisas e fiquem com roupa de banho. Juju mostra para Emílio a entrevista que Dulce fez com o Padre Fábio de Melo. A empresária aproveita que Verônica vai pegar um brinquedo para comentar com Gustavo e Cristóvão que a secretária é nova, mas possui celulites e ela, mesmo sendo mais velha, não tem nenhum buraquinho. Dulce escuta, chama Noemia de vovó e pergunta o que é celulite. Miguel e Zé Felipe usam uma caveira para assustar a irmã Luzia e fazer com que ela confesse que foi a responsável pela bagunça na sala de música para prejudicar Fabiana. Flávio diz para Noemia que não poderá ir para a reunião na piscina. Dulce Maria diz na piscina que gostaria que Cecília estivesse ao lado de Gustavo. Verônica fica sem graça.



Terça-feira



Na piscina, Dulce Maria diz que o Gustavo formaria casal com a Cecília enquanto Verônica com formaria com Cristóvão. Verônica explica que é apenas colega de trabalho do advogado. Fabiana descobre que Zé Felipe não conseguiu gravar a confissão da irmã Luzia. Juju fica impressionada que pessoas de diferentes religiões comentam positivamente a entrevista que fez com o Padre Fábio de Melo. A foto do bolo que Diana fez para o religioso também faz muito sucesso. Rosana tem uma ideia e vai com Juju até o internato para conversar com Diana. No hotel, Noemia tenta seduzir Cristóvão, que está tímido e sem camisa por exigência da empresária para fechar o contrato com a Rey Café. Irmã Ana e a noviça Fabiana contam para Diana o que Miguel e Zé Felipe fizeram. Dulce chama mais uma vez Noemia de vovó, pergunta se ela tem netos e deixa Gustavo sem graça. Flávio descobre que Haydee fingiu estar doente e corre até o hotel de Noemia para tentar se encontrar com Gustavo. Rosana convida Diana para ser sua sócia e juntas fazerem uma loja virtual para venderem o bolo da esposa de Inácio. Diana aceita e todos comemoram. Zeca e Juju fazem as pazes. Noemia faz Flávio fazer massagem em seus pés.



Quarta-feira



Verônica conta para Cecília que Dulce Maria falou o tempo todo dela na piscina. Rosana e Diana gravam um vídeo para anunciar que em breve o site dos bolos de Diana vai estar no ar. A mãe de Juju garante para Diana que irá conversar com o doutor André para explicar que ela não vai poder mais trabalhar com ele. Gustavo telefona para Cecília para convidá-la para o jantar de noivado na casa de Vitor. Cecília agradece as flores que havia recebido e diz que a noite anterior foi perfeita. Após desligar o telefone, Cecília diz para ela mesma: "Eu preciso ter coragem. Eu preciso assumir esse amor". Dulce Maria tenta vender algumas peças de suas roupas no internato para ajudar a família de Zé Felipe. Luciano diz para a mãe que está interessado em Juju e por isso quer que convidar Zeca, para ele ficar deslocado na festa e terminar o namoro com a vlogueira. Bárbara e Frida descobrem sobre Dulce Maria estar vendendo roupas e decidem saber o motivo. Enquanto isso, Verônica fica sabendo que Cecília será madrinha ao lado de Gustavo do casamento de Estefânia e fica enciumada. Flávio vai até o apartamento de Flávio e provoca Haydee. A mãe de Flávio diz que descobriu que os três últimos homens com que a empresária se envolveu eram jovens e morreram. Flávio diz que irá embora para morar com Noemia e Haydee fica desesperada. Haydee chora e diz que se sente órfã de filhos.



Quinta-feira



Madre Superiora avisa Inácio e Diana que a partir do próximo mês ele terá um aumento no salário. Lúcia está triste pois seus pais não param de discutir em casa e Dulce Maria tenta animar a pequenina no colégio. Flávio chega em casa, acorda Haydee e explica que o que está fazendo é apenas para conseguir o que ele quer da empresária. Flávio pede para que Haydee faça um trabalho social para que assim consigam mostrar para Gustavo que são diferentes de Nicole. A irmã Luzia descobre o dinheiro na cama de Dulce e pergunta para Bárbara e Frida do que se trata aquilo. As meninas maldosas revelam que Dulce estava vendendo roupas. A irmã diz que a Madre precisa saber disso e aproveita para dar uma ideia maldosa para que as duas façam a religiosa descobrir.



Sexta-feira



Bárbara e Frida vão até a sala da Madre Superiora e fingem interesse nas roupas de Dulce Maria, por isso pedem para ligar para seus pais. Madre Superiora fica surpresa ao saber do acontecido e diz que irá tomar uma providência. A religiosa telefona para Gustavo e diz que a carinha de anjo está aprontando mais uma vez ao vender roupas no colégio. Madre Superiora chama a atenção de todas as crianças, diz que no colégio não é lugar de vender nada e que as roupas precisam ser devolvidas. Cecília e Fabiana vão até sala da Madre antes da religiosa para conversar com Dulce e saber o motivo pelo qual decidiu vender roupas. A carinha de anjo conta que o que fez foi para ajudar a família de Zé Felipe. Enquanto isso, na escola de futebol de Emílio, o garoto também vende roupas para ajudar o amigo. A professora de futebol (Milene Domingues) interrompe e manda os meninos irem para a aula. Luciano manda mensagem para Juju convidando ela e Zeca para sua festa. Gustavo chega ao colégio para junto de Madre Superiora conversar com Dulce Maria. A carinha de anjo pede para que Cecília fique com ela.





