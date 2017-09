Você está: Novelas

Confira a semana de Um caminho para o destino (4 a 9/9)

Segunda-feira



Pedro questiona Amélia por ter se produzido tanto para ir ao tribunal e se encontrar com Luiz. Carlos corre até o fórum para falar com Fernanda, mas ela não quer ouvir o que ele tem a dizer. Amélia e Luiz se encontram no tribunal. Ele não a reconhece e Amélia tem uma crise de choro. Começa a audiência e Fernanda conversa com Luiz para que cheguem a um acordo e encerrem o caso, mas ele não aceita e diz que irá até as últimas consequências. Pedro conta para a irmã sua história com Amélia. Rosário fica impressionada com tudo que ele fez por Amélia e Fernanda. Fernando passa mal e o Dr. Carlos é chamado para atendê-lo. Ao chegar lá ele encontra Mariana, que tenta explicar a situação com Luiz, mas ele não quer escutar. Fernanda vai dormir com Camila e, depois de passar uma noite muito divertida, alguém rouba seu violino enquanto as duas estão dormindo. Rosário critica Amélia pela infelicidade de Pedro e Fernanda e é expulsa de sua casa. Fernanda comunica o colégio sobre o roubo do violino e eles realizam uma busca intensiva. Mariana está determina a conquistar Luiz e despreza Carlos. Amélia está arrasada por não ter sido reconhecida pelo único homem que amou na vida. Fernanda chega em casa com Camila e Amélia a trata muito mal.



Terça-feira



Fernanda está muito preocupada com a mãe. Ela procurar o Dr. Monteiro para perguntar o que aconteceu para que ela se sentisse tão mal. Antes de sair Fernanda encontra uma bolsa com os pedaços do seu violino e tem uma crise de choro ao descobrir que foram colegas invejosas as responsáveis pelas maldades. Luiz diz a Marisa que vai acabar com a família de Fernanda. Pedro continua trabalhando no jardim da casa de Marisa. Branca suspeita que Mariana esconde alguma coisa. Amélia relembra com saudade a vida confortável que levava na casa do pai e odeia a pobreza em que tem vivido nos últimos dezenove anos. Mariana procura Luiz para contar que Carlos atendeu Fernanda. Fernanda chega na casa do Dr. Monteiro, vê o carro de seu pai estacionado na porta e deduz que ele já ficou sabendo do julgamento. Carlos encontra Fernanda e a convida para comer em um lugar muito elegante. Ela exagera na bebida. Enquanto isso Marisa e Isabela esperam para almoçar e ele não aparece. Ele mente e diz a elas que está atendendo uma emergência no hospital. Isabela decide fazer uma surpresa para ele, vai até o hospital e, ao não encontrá-lo, tem uma crise de ciúme. Pedro procura por Fernanda e não a encontra em nenhum lugar. Carlos leva Fernanda para casa. Quando Pedro chega, Fernanda finge que está dormindo. Carlos e Fernanda pensam um no outro. Carlos procura Isabela, mas é recebido com frieza por ter mentido. Branca comenta com Mariana e Hernani que o Sr. Fernando falou um pouco sobre seu testamento. Hernani fica interessado e Mariana afirma que ela é a única herdeira. Branca lembra a todos que Amélia e sua filha também tem direito a herança.



Quarta-feira



Fernanda conta para a madre que lhe devolveram o violino todo destruído e não se pode fazer nada, pois está fora da jurisdição do colégio. Amélia diz a Pedro que embora tenha criado Fernanda ela é filha de Luiz Monteiro. Pedro não consegue entender a atitude de Amélia, que deixa claro que se o aceitou foi por falta de opção. Carlos se declara para Fernanda e a beija. Felipe convida Fernanda para sair. Ela não aceita, mas ele planeja algo para que ela e Carlos não fiquem juntos. Ele convence Camila de que Carlos está interessado nela e pede que convença Fernanda para que saiam os quatro. Pedro pede ajuda a Camila para comprar um violino para Fernanda. Isabela diz a Marisa que sua insegurança em relação a Carlos é por causa da diferença de idade entre eles. Fernanda se surpreende quando Camila conta que Carlos a convidou para sair por que está apaixonado por ela. Ela pede que a acompanhe e faça companhia para Felipe. Fernanda se decepciona e pensa que Carlos mentiu para ela. Mariana descobre que Luiz não é o pai de Carlos. Fernanda fica feliz quando Pedro a presenteia com um violino. Amélia pensa em visitar seu pai, mas sem Pedro. Ela telefona para a fazenda e fala com Branca, mas a conversa é interrompida pela chegada de Fernanda, a quem volta a tratar mal. Carlos aceita o convite para sair, mas só para encontrar Fernanda.



Quinta-feira



Isabela tem certeza de que voltará a dominar Carlos com o apoio de Marisa. Carlos chega ao lugar do encontro e diz a Fernanda que não deixou de pensar nela nem por um minuto. Ele jura que foi sincero quando falou de seus sentimentos, mas Fernanda está enciumada e não acredita nele. Luiz sai para tomar um drinque, chega ao mesmo local onde está Carlos e se irrita ao vê-lo com a garota que atropelou. Fernanda fica alterada com a presença dele e Carlos diz que ninguém lhe importa mais que ela. Amélia diz a Pedro que quer ver seu pai, mas isso implicaria em dizer a verdade para Fernanda. Mariana não suporta que Branca insiste em pedir sua ajuda para encontrar Amélia. Luiz diz a Marisa que Carlos deixou Fernanda internada de propósito com a intenção de prejudicá-lo e se surpreende ao ver Andréia em sua casa como convidada para o jantar. Carlos está decidido a não perder Fernanda. Ela, por sua vez confessa a Camila que também está apaixonada por ele. As duas entram em um acordo para disputar o amor de Carlos sem que isso abale a amizade entre elas. Sr. Fernando comenta com Hernani que o relatório entregue por Luiz diz claramente que estão sendo enganados. Luiz e Carlos discutem. Pedro explica para Fernanda que sua caminhonete estava estacionada na porta da mansão por que trabalha lá. Isabela fica furiosa quando Carlos coloca um ponto final no relacionamento. Carlos diz a Rosário que está apaixonado por Fernanda. Fernanda reage com frieza quando Branca conta que Amélia telefonou. Camila e Fernanda culpam Carolina e Nádia pela travessura em seu jardim.



Sexta-feira



Hernani quer conhecer Luiz e Marisa pessoalmente. Ele pede que Mariana organize um jantar para o casal e também sugere que ela aproveite para se aproximar de Carlos, pois ele é o candidato ideal para ela. Fernanda diz a Camila que não sabe o que é pior: não ter mãe ou ter uma mãe que não a suporta. Camila responde que daria qualquer coisa para ter um dia com sua mãe. Fernanda se sente frustrada ao ver Amélia tão triste e infeliz e não poder fazer nada por ela. Carlos diz a Felipe que precisa ajudá-lo a se livrar da confusão em que se meteu com Camila, mas ele não está disposto a permitir que Carlos fique com Fernanda. Fernanda participa de uma competição de caiaque e, apesar do boicote de Carolina e suas colegas, ela consegue ser a vencedora. Carlos surpreende Fernanda ao visitá-la no colégio. Ele volta a dizer que só se interessa por ela. Os dois conversam longamente e ele pede que ela seja sua namorada. Fernanda aceita. Mariana encontra Amélia e se alegra ao vê-la tão abatida. Ela diz a irmã que o pai continua sentindo ódio por ela e se surpreende quando Amélia conta que Fernanda está processando Luiz. Fernando pede a Luiz que o ajude a encontrar Amélia e também que o assessore com seu testamento, pois quer deixar tudo para sua neta. Luiz percebe que Mariana mentiu sobre Amélia ao descobrir que ela tem uma filha.





