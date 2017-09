Você está: Novelas

[Última Semana] Confira a semana de O que a vida me roubou (4 a 9/9)

Vcfaz - 2 Set 2017 - 13:32



Segunda-feira



Pedro foge de helicóptero deixando Adolfo frente a frente com Demétrio. Os dois entram em luta corporal, a arma dispara e Adolfo morre. Macário convence Erick a ficar e diz que o ama. Rosário abraça Demétrio. Ele conta que acaba de matar Adolfo e revela que ele era o Escorpião. José Luiz diz a Esmeralda que o Escorpião deixou de ser uma ameaça para todos. Ela fica perplexa ao saber que Adolfo era o Escorpião, pois ele a consolou pela morte de Renato.



Terça-feira



Montserrat reitera seu amor pela mãe e espera um milagre. Demétrio diz a Montserrat que pensou que a morte do Escorpião lhe traria paz, mas não. Montserrat diz a Alessandro que está muito apreensiva porque não recebe notícias de Pedro Medina e tem muito medo do que ele possa fazer contra eles. Pedro telefona para Montserrat e dá instruções do que deve fazer, caso contrário seus filhos sofrerão as consequências. Demétrio diz a Josefina que sabe que o odeia por ter tirado a vida de Adolfo, mas ela compreende que ele cumpriu com seu dever. Pedro marca um encontro com Montserrat e diz que ninguém pode saber. Em seguida, telefona para Alessandro para dizer que Montserrat está em seu poder. Depois avisa José Luiz que está com Montserrat, portanto ele terá que fazer o que for ordenado.



Quarta-feira



Nádia lamenta tudo o que seu irmão fez. Padre Anselmo conversa com Macário e diz que espera que tenha esclarecido todos os mal entendidos com seu filho e que o trate com mais carinho. Vítor avisa Macário que Alessandro encontrou Kevin ferido e o levou para o hospital. Alessandro, José Luiz e Demétrio encontram Montserrat quase afogada e tentam reanimá-la. Pedro e seus cúmplices chegam na casa de Alessandro, amarram Vítor e se surpreendem ao ver Graziela de pé. Pedro leva Vitória e os filhos de Montserrat. Graziela tenta impedi-lo de levar seus netos e é agredida. Pedro ordena a Graziela que mate Vítor. Ela atira em Vítor e culpa Pedro por sua morte. Josefina conta para Demétrio que Pedro levou as três crianças e ele conta para Alessandro e José Luiz. Os capangas de Pedro sequestram Amélia para que tome conta das crianças. Graziela reza para que Vítor não sobreviva. Esmeralda diz a José Luiz que Amélia também está desaparecida. Demétrio não consegue entender como Pedro entrou na casa. Vítor conta que Graziela se levantou e abriu a porta e disparou contra ele para que ninguém soubesse que é cúmplice de Pedro Medina.



Quinta-feira



Montserrat fica chocada ao descobrir que sua mãe não está doente, que entregou seus filhos para Pedro Medina e matou Vítor para que não a denunciasse. Josefina diz a ela que Vítor morreu durante a cirurgia e pede que ela não conte para ninguém. Demétrio, indignado, tira a mãe da cadeira de rodas e ordena que se levante. Ela continua fingindo que não pode andar e Montserrat pergunta como fez para abrir a porta para Pedro e entregar Vitória e seus filhos. Rosário pergunta se é verdade que ela e Pedro são cúmplices.



Sexta-feira



Demétrio quer saber quanto Graziela recebeu de Pedro para lhe entregar as crianças e Montserrat pede que ela diga onde Pedro está escondido. Graziela responde que Pedro telefonou para dizer que entregará Vitória em troca de seu filho. Demétrio diz a Graziela que ela é acusada de sequestro e tentativa de homicídio. Graziela fica de pé e pede perdão a Montserrat. Alessandro diz a Pedro que o homem que o castrou se chama Benjamim Almonte. Pedro dispara contra Alessandro. Pedro diz a José Luiz que as crianças estão presas, cada uma em uma jaula, e uma bomba está programada para explodir. Só falta definir qual delas vai morrer.





