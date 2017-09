Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (4 a 9/9)

2 Set 2017



Segunda-feira



Vivi e Cris tentam melhorar suas habilidades para o concurso "Garota Carisma". Mili conversa com Carol sobre a proposta de Carmen. Carol diz que ela deve pensar sobre os pós e contras dessa escolha. Beto fala com a diretoria do Café Boutique sobre a ideia do vídeo viral para atrair clientes. Armando fica irritado que Junior e Maria Cecília deixam Beto tocar o projeto. Carmen vai até o quarto de Matilde contar para ela seu plano para se livrar de Mili. Rafa diz para Bel que ela só conversa com ele quando os encrenqueiros, amigos dela, não estão por perto. O chiquitito diz que ela possui vergonha dele, pois ele é gordo. Bel garante que não, apenas evita confusão por eles serem amigos de turmas diferentes. Os dois decidem serem amigos em segredo. Mili vai até a casa de JP e fala sobre a proposta de estudar fora do País. A chiquitita diz que aceitou e JP pede para ela ficar. Linda (Ana Paula Vieira), mãe de JP, aparece e diz que Mili deve viajar sim. JP fala que quer que ela fique e seja sua namorada. Mili garante que irá pensar em tudo. Mosca fica chateado ao saber que JP pediu Mili em namoro. Mosca discute com Mili e diz que ela é interesseira por só querer ficar com meninos ricos, primeiro Duda e agora JP. Ele acha que ela não quer nada com ele por ele não ser rico. Mili fica ofendida e diz que não quer mais vê-lo. Mili desabafa com Pata no quarto. A chiquitita diz que se ela pudesse escolher, não seria nem com Duda e nem com JP que ela ficaria, mas não pode escolher Mosca. Mili diz que Mosca foi injusto e que os dois (JP e Duda) apareceram na vida dela. Pata vai conversar com Mosca, que não a deixa falar e garante que ela deve escolher um lado. Samuca avisa os meninos que terminou um novo invento para se vingar dos vizinhos encrenqueiros. Um chip, que toda vez que for ativado faz com que a pessoa solte gases. No Café Boutique, Beto começa a preparar as filmagens do vídeo.



Terça-feira



Eduarda vai fazer compras no mercado para Shirley Santana. Ela encontra Cícero (Ernando Tiago) e diz que Shirley gostou dela. O homem fica empolgado e revela que também achou ela uma mulher interessante. Os chiquititos colam o chip que faz soltar gases nos meninos encrenqueiros durante o recreio da escola. Simão (Jitman Vibranovki) visita Valentina, que está em coma no hospital. O homem leva flores para ela. Ao sair do quarto de Valentina, Simão vê Fernando conversando de maneira muito íntima com uma enfermeira. Mosca pressiona Pata para não falar mais com Mili. Durante a gravação do vídeo promocional do Café Boutique, Beto fica enciumado ao ver Francis encerrando a coreografia com um beijo em Clarita. Carmen se recusa a dar dinheiro para o orfanato Raio de Luz, que está precisando comprar alimentos e produtos de limpeza. Carmen tem o intuito de criar dificuldades para Carol desistir de ser diretora do orfanato. Os chiquititos colocam em ação o plano e ativam o chip para que os encrenqueiros soltem gases durante a apresentação de um trabalho na escola. Na hora da saída, os meninos descobrem sobre o chip. Bruno (Bruno Autran) busca Dani na escola e sai para passear com a filha. Carol consegue fazer compras com o caixinha de emergência de Chico. Carmen vai ao orfanato e ironiza a falta de dinheiro. A megera diz que Carol não está preparada para a função de diretora. Janu decide inscrever Bel no concurso de "Garota Carisma" para conseguir sabotar de alguma maneira Vivi e Cris e assim se vingarem dos meninos. Simão diz para Junior que viu Fernando paquerando uma enfermeira. Carmen pressiona Mili para decidir se ela vai ou não aceitar a bolsa de estudos para a Europa ou Estados Unidos. Bel e Rafa se encontram escondidos. Os encrenqueiros e os chiquititos aparecem. Rafa e Bel fingem estarem discutindo. Carmen anuncia para todos que Mili ganhou uma bolsa de estudos e que irá morar fora do País.



Quarta-feira



O concurso de "Garota Carisma" começa. Vivi e Cris ficam surpresas ao saber que Bia também vai participar. Chega uma das favoritas do concurso, Marian (Júlia Gomes). Mosca conversa com Mili e pede desculpa para ela. Bia conta que Marian era órfã e morava no orfanato, mas foi adotada. Bia lembra ainda que a menina adorava se aparecer. Mili conta para JP que aceitou a bolsa de estudos. Junior vai ao orfanato e conversa com Chico. Shirley trabalha no concurso como maquiadora e cabeleireira. Junior diz pra Simão que Carol ainda está namorando Fernando, mas que irá checar se ele está de caso com outras mulheres. Carmen comemora com Matilde o sucesso do plano de mandar Mili para fora do País. Os chiquititos montam uma estratégia para se prevenirem de ataques dos vizinhos encrenqueiros no orfanato. Os meninos tentam jogar bexiga com tinta nos vizinhos, mas erram o alvo e acertam em Carmen, que surta.



Quinta-feira



Carmen leva aos berros e puxando a orelha os meninos para dentro do orfanato. Carol intervém. Mais tarde, Carol conversa com todos os meninos para saber o que aconteceu. A diretora do orfanto explica que como castigo eles ficarão um dia sem sair de casa, da escola para o orfanato. Mili conta melhor para as chiquititas como era Marian e revela que a garota era possessiva. Francis e Clarita saem para jantar. Beto vai ao mesmo bar acompanhado de Renata (Brunna Martins). JP faz uma serenata para Mili. Ele canta e toca violão da música "Carinhoso". Da janela, Mili fica encantada. A chiquitita vai até a porta falar com JP. O cantor diz para Mili considerar esse um pedido para que ela não viaje, pois ele precisa dela ao seu lado. As chiquititas se arrumam para a última etapa do concurso "Garota Carisma". Os encrenqueiros pedem para Bel colocar pó para dar coceira e gel para deixar bagunçado o cabelo das chiquititas durante o concurso. Junior pega o carro de Carmen emprestado e ao mexer no GPS percebe que a tia visitou a fazenda da família. Junior decide ir até o local.



Sexta-feira



Mili reencontra Marian no concurso "Garota Carisma". Matilde, que finge ser Ernestina, manda os chiquititos limparem o orfanato como forma de castigo. Ela aproveita que Carol levou as meninas para o concurso e toma essa atitude sem prévia autorização. Bel tenta sabotar o vestido de Cris, mas ela aparece e Bel fica em dúvida sobre continuar com o plano maléfico de Janu. Começa a grande final do concurso “Garota Carisma" (apresentado pela atriz Maisa Silva). Os chiquititos aprontam mais uma com Matilde ao fingirem que o aspirador de pó criou vida para exigir ser tratado com mais respeito. Trata-se de um plano com o auxílio de Maria e Dani, que falam com Matilde - como se fosse o aspirador - do laboratório de Samuca. Junior vai até o endereço do GPS com o carro de Carmen. Janu fica irritada ao ver que os vestidos das Chiquititas não estão cortados e vai pessoalmente trocar o creme de cabelo delas por gel cola. Janu ainda briga com Bel, que assume não ter tido coragem de fazer as maldades. Começa o teste de inteligência do concurso e Vivi usa um ponto de comunicação com Samuca para ajudá-la a se sair bem. Porém, na última pergunta, Matilde atrapalha Samuca no orfanato e Vivi acaba errando a resposta no palco do concurso. Na fazenda, o casal que salvou Gabi no acidente é mantido refém por dois caseiros de José Ricardo, por ordem de Carmen. O intuito é evitar que Junior descubra a verdade em relação ao plano de Carmen, que enviou a mulher sem memória para fora do País. Um dos caseiros atende Junior fingindo ser morador da casa e engana o rapaz. Cris passa o gel cola pensando ser creme e seu cabelo fica todo embaraçado e armado. Com a ajuda de Bia e Vivi, Cris disfarça o cabelo e entra no palco para a apresentação de talento. A chiquitita dança uma música. Nos bastidores, um braço misterioso coloca o pó de coceira no vestido de Bia.





