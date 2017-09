Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de No limite da paixão (4 a 9/9)

Vcfaz - 2 Set 2017 - 13:34



Segunda-feira



Maciel obriga Caetana a dizer em que hospital Frida está internada. Frida pede a Caetana que leve roupas, joias e tranquilizantes. Caetana conta a Frida que Otávio levou Fernandinho para viver com Ana Cristina. Maria Madalena diz ao Maciel que Lourenço lhe ofereceu emprego e que decidiu aceitar para poder pagar a ele todo o dinheiro que emprestou a seus filhos, pois não quer que nada a obrigue a continuar vivendo a seu lado. Maciel, enciumado, diz que o que ela quer é se livrar dele para ter um caso com Lourenço. Maciel agride Maria Madalena e a puxa pelo cabelo. Célia chega nesse momento e, furiosa, lhe dá uma bofetada e o chama de covarde. Frida pergunta à enfermeira se ela conhece alguém disposto a matar por dinheiro, pois precisa encontrar alguém que mate Otávio Vila Real. Célia diz a Maria Madalena que levará ela e Rebeca para conhecer uma pessoa que poderá orientá-las em seus problemas. Ela ameaça contar tudo a seus filhos sobre os maus-tratos de Maciel e que Rebeca é a verdadeira mãe de Gabriel caso se recusem a procurá-lo. Otávio pergunta a Fernandinho e a João Manuel se eles gostariam que vivessem todos juntos com Ana Cristina. Frida entrega uma bolsa cheia de dinheiro para a enfermeira e diz que essa quantia é pela morte de Otávio Vila Real.



Terça-feira



Célia leva Rebeca e Maria Madalena a um programa de rádio. Depois de fazer várias perguntas o locutor aconselha Maria Madalena a denunciar o marido por estupro e agressão. Quanto a Rebeca ele aconselha que deixe que os golpes da vida façam de seu filho um homem de bem. Caetana comenta com Rosália que pretende trabalhar na confecção que Lourenço vai abrir e pede a irmã que a deixe morar com ela, pois já não suporta mais viver na mansão dos Vila Real vendo Otávio e Ana Cristina juntos e felizes enquanto Frida está trancada em uma clínica psiquiátrica. Maciel, furioso depois de ouvir o programa de rádio, obriga Rebeca e Maria Madalena a subirem na caminhonete e deixa claro à esposa que não vai ser nada fácil se livrar dele. Ele faz ameaças, diz às duas que se não o obedecerem se vingará de seus filhos. Rosália vai até a casa de Ana Cristina e a critica por estar vivendo com um homem casado. Otávio diz que ama Ana Cristina, que Frida sempre soube de seus sentimentos e que mesmo assim o obrigou a se casar com ela.



Quarta-feira



Rosália diz a Otávio e Ana Cristina que existe uma verdade sobre as crianças que talvez faça Otávio compreender que Frida o ama. Frida finge que não sabe de nada quando Otávio pergunta que história é essa de que ela renunciou ao próprio filho para não perdê-lo. Ele volta a dizer que não a ama e que quer o divórcio por bem ou por mal. João Manuel e Fernandinho estão preparando leite quente com chocolate. Quando Fernandinho tira o copo do microondas João Manuel o empurra. O liquido quente cai sobre os dois garotos provocando queimaduras. Ana Cristina, muito assustada, tenta socorrê-los mas cai e se machuca. Maciel procura Gabriel para pedir seu apoio e pede a ele que não acredite se alguém lhe contar que ele maltratou Rebeca e Maria Madalena por terem participado de um programa de rádio. Maria Madalena expulsa Maciel de sua casa e ele, sarcástico, diz que quer ver como ela vai agir quando estiver velando seus filhos. José Alfredo diz a Santinha que vai se submeter a uma cirurgia e se voltar a andar gostaria que ela lhe desse outra chance e voltem a ser namorados. Otávio entra no quarto de Ana Cristina com João Manuel nos braços e diz que o menino não consegue respirar.



Quinta-feira



Otávio leva João Manuel para o hospital porque o menino não consegue respirar. Juliana, indignada, diz ao Gabriel que Maciel é um sem vergonha, pois não tem vergonha de circular ao lado de outra mulher. O Dr. Edgard tranquiliza Otávio ao dizer que João Manuel está fora de perigo, mas deixa claro que devido a deficiência que tem desde que nasceu seu estado pode ir se deteriorando com o passar do tempo. Ana Cristina fica surpresa ao ver a pinta que Fernandinho tem nas costas, pois é idêntica à sua e a de seu pai. Inquieta, Ana Cristina descarta a possibilidade de Fernandinho ser seu filho. Maciel visita João Manuel no hospital e pergunta ao menino o que foi que aconteceu. O menino explica que ele e Fernandinho estavam esquentando leite e que ele empurrou Fernandinho para que caísse. Maciel, maquiavélico, diz ao menino que vai ajudá-lo para que da próxima vez ele não saia machucado. Maria Madalena e Maciel tem uma nova discussão. Ela o expulsa de casa e ele faz ameaças, dizendo que de agora em diante seus filhos terão problemas muito graves. Maciel exige que Gabriel pague o que lhe deve imediatamente. Ana Cristina visita Frida no hospital e pergunta à rival se ela sabia que Fernandinho tem uma pinta nas costas igual à sua.



Sexta-feira



Ana Cristina exige que Frida explique por que Fernandinho tem uma pinta idêntica à dela e deixa claro que vai investigar para saber se ela está escondendo alguma coisa. Maciel diz ao Gabriel que ele precisa pagar imediatamente o dinheiro que lhe emprestou e que de agora em diante não poderá ajudá-lo, pois Maria Madalena proibiu que o fizesse. Juliana comenta com dona Josefa que Maciel é um hipócrita e que maltrata Maria Madalena. Dona Josefa, indignada, pede a Juliana que não fale mal de Maciel e diz que deveria estar agradecida por ele ter ajudado Gabriel. Tobias aconselha Gabriel a voltar a lutar para solucionar seus problemas financeiros. A princípio Gabriel resiste, mas depois acaba aceitando voltar ao ringue sem imaginar que Tobias já tem a luta agendada e que aposta em sua derrota. Gabriel é brutalmente atingido. Tito pede ajuda, mas Tobias e seus comparsas ignoram suas súplicas. Dr. Edgard diz a Tito que o estado de Gabriel é muito grave e pode não resistir aos ferimentos, por isso, o aconselha a entrar em contato com a família. Tito vai até a casa de Juliana e diz que Gabriel está morrendo. Disfarçada com roupa de enfermeira e peruca, Frida vai até a casa de Ana Cristina com a intenção de lhe fazer mal.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).