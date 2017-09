Você está: Notícias

Pabllo Vittar comando o TVZ ao vivo nesta quarta, no Multishow

O canal pago exibe nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, a partir das 19h, uma edição especial ao vivo do programa TVZ comandado pela cantora Pabllo Vittar.



Pela primeira vez na TV, com exclusividade, o público pode conferir o clipe da música “ Corpo Sensual ”. O programa também conta com a participação de Luisa Sonza e do grupo FitDance, que traz as coreografias das músicas mais bombadas do momento.





