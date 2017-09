Você está: Notícias

Arte 1 exibe um dos melhores filmes de François Truffaut

Vcfaz - 7 Set 2017 - 15:03



O canal pago Arte 1 estreia na sexta-feira, dia 15 de setembro, a partir da 0h, o filme " A mulher do lado ", considerado um dos melhores trabalhos do aclamado diretor François Truffaut .



A trama conta a história de dois ex-amantes que se tornam vizinhos enquanto vivem com seus respectivos cônjuges, depois de sete anos de um término turbulento. Os protagonistas que precisam lidar com o relacionamento amoroso passado são interpretados pelos atores Gérard Depardieu e Fanny Ardant, indicada ao César na categoria melhor atriz, em 1982.





