Morre Rogéria: Adeus, Divina Diva

Vcfaz - 8 Set 2017 - 13:06



Nesta semana, a atriz e maquiadora Rogéria morreu aos 74 anos, vítima de choque séptico. A “travesti da família brasileira” era figura presente nos mais variados programas da TV brasileira. Por ironia do destino, a loira agora aparece na reprise de “Tieta” no VIVA.



Rogéria era uma bandeira no combate à discriminação. Ela adentrava os lares brasileiros com respeito. Até mesmo as pessoas mais conservadoras respeitavam a artista. A última entrevista que assisti foi no “Sensacional” em julho. Nesta ocasião, até Fernanda Montenegro ressaltou a importância da atriz.



“Rogéria, querida, nós temos uma longa amizade, uma longa convivência. Trocamos muitas confidências, vi você desabrochar com uma coragem que fez de você esse ícone como artista, como ser humano deste país. Hoje em dia você é uma representante cultural do ser humano que vai, batalha e realiza. O que posso te dizer, meu querido, continue, nem precisa apurar mais nada, porque você já é um suprassumo da realização humana com coragem, com respeito humano, com inteligência, com profunda humanidade. Um beijo grande e espero encontrar você a qualquer hora, você sempre muito carinhosa comigo e eu sempre muito deslumbrada com sua trajetória de vida e com a pessoa que você é”, enfatizou Fernanda.



Nesta década, Rogéria sobressaiu em duas novelas da TV Globo: “Lado a Lado”, no papel de Alzira Celeste, e em “Babilônia”, como Úrsula Andressa. Sempre participava das atrações da RedeTV!, como SuperPop, Luciana By Night, Sensacional e Mariana Godoy Entrevista. Neste programa, em especial, Rogéria revelou que tinha um perfil no Facebook e faria um show na cidade de São Paulo. Sua despedida da capital paulista. Fiz questão de adicioná-la na minha rede de contatos da rede social.



Rogéria já deixa saudade. Descanse em paz, divina diva (ela teve tempo de acompanhar a boa repercussão do documentário de Leandra Leal que não consegui ainda assistir).



