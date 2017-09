Você está: Notícias

Canal Brasil relembra comovente entrevista de Lula ao Pasquim

Vcfaz - 8 Set 2017 - 14:08



O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, a partir das 18h, um episódio inédito da série " As grandes entrevistas do Pasquim " com o ex-presidente Lula .



Em um momento histórico marcado pela insegurança da ditadura militar, no final da década de 1970, a comovente entrevista de Lula ao Pasquim ganha repercussão nacional.













