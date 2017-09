Você está: Notícias

Laerte e Wallace Ruy conversam sobre legitimidade, resistência e inspiração

8 Set 2017



Nesta terça-feira, dia 12 de setembro, à 0h, o Canal Brasil exibe uma entrevista inédita de Laerte com a atriz transgênero Wallace Ruy no programa " Transando com Laerte ". A atriz fala sobre questões de legitimidade, resistência e a inspiração na cartunista Laerte para se entender como mulher.



Laerte Coutinho é uma das mais irreverentes e provocantes figuras da cultura brasileira. A cartunista transgênero é referência artística quando o assunto é criar personagens politicamente incorretos e de humor ácido, desenvolvidos em pequenas frases. Saindo do mundo das tirinhas e embarcando ao universo da televisão, a chargista retorna ao Canal Brasil para investigar temas contemporâneos a partir de entrevistas com os mais diversos convidados, entre atores, músicos e companheiros de profissão.





