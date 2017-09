Você está: Notícias

Mercado

NET e Claro fecham acordo e Record, RedeTV e SBT retornam à grade

Vcfaz - 8 Set 2017 - 19:49



As operadoras de multisserviços NET e Claro HDTV finalmente chegaram a um acordo com a Simba, empresa responsável por negociar os direitos de transmissão dos canais Record , RedeTV e SBT .



Com isto, os canais já estão de novo no ar nas duas operadoras para as cidades afetadas pelo apagão analógico. A novidade já vem sendo divulgada e comemorada pelos canais nas redes sociais. Um comunicado oficial deve ser divulgado a qualquer momento dando mais detalhes sobre o acordo.



Das grandes operadoras apenas a Oi ainda não chegou a um acordo. A Vivo foi a primeira, seguida de SKY e agora NET e Claro.





