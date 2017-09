Você está: Notícias

Sinal aberto

Canais Esporte Interativo estão com sinal aberto nas principais operadoras de TV por assinatura

Vcfaz - 11 Set 2017 - 16:59



Nesta semana, os canais Esporte Interativo estarão disponíveis para todos os assinantes das principais operadoras de TV por assinatura. É que Algar, Claro, NET, Oi TV, SKY (pré e pós-pago) e Vivo vão abrir o sinal do Esporte Interativo e Esporte Interativo 2 , para que muito mais gente possa acompanhar a programação que dará destaque para as partidas da primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA na terça (12/9) e quarta-feira (14/9).



Confira as datas que os canais Esporte Interativo estarão com o sinal aberto em cada operadora:



SKY Pós pago: 8 a 18/09

SKY Pré-pago: 7 a 27/09

OI TV, Vivo e Algar: 8 a 27/09

NET: 11 a 17/09

Claro 11 a 17/09





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).