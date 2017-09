Você está: Notícias

Ele está de volta!

MTV Unplugged retorna com show de Shawn Mendes

Vcfaz - 11 Set 2017 - 17:18



O MTV Unplugged com o cantor e compositor Shawn Mendes será exibido na terça-feira, 12 de setembro, às 21h, na MTV . O retorno do programa conta com um novo line-up eclético de superastros da cultura pop.



Dono de hits como “ Treat you Better ” (confira a apresentação abaixo), “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “Mercy” e “Stitches”, Shawn Mendes coleciona prêmios e arrasta multidões de fãs por onde passa. No MTV Unplugged , o cantor também mostrou seu talento com a apresentação do clássico ‘Use Somebody’, do Kings of Leon, para derreter ainda mais o coração dos fãs <3.



Desde seu início em 1989, “ MTV Unplugged ” tem sido um marco para grandes momentos musicais, com performances inesquecíveis de artistas como Nirvana, Jay-Z, Eric Clapton, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Miley Cyrus, Tony Bennett, Mariah Carey, Katy Perry, Lil Wayne, Adele e Florence + The Machine.













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).