Assinantes SKY terão experiência exclusiva na transmissão do Rock in Rio

Vcfaz - 11 Set 2017 - 17:21



A SKY é media partner do Rock in Rio pela quarta edição consecutiva e seus assinantes terão uma experiência diferenciada ao assistir aos shows do festival em casa.



Durante a transmissão, que será feita pelo canal Multishow , uma equipe estará dedicada a trabalhar para que o guia de programação seja atualizado em tempo real, identificando show a show. Dessa forma, o cliente poderá ser avisado quando a apresentação a que ele quer assistir for começar ou, no caso dos assinantes HDTV Plus, para gravar somente suas bandas preferidas, sem perder nada, mesmo que a transmissão comece antes ou se estenda além do previsto.



O guia de programação irá além da informação básica de início e término do programa e disponibilizará ainda sinopses exclusivas recheadas de curiosidades e detalhes sobre os shows de cada artista que subir aos palcos Mundo e Sunset na Cidade do Rock.



Os assinantes SKY HDTV Plus também já podem localizar de maneira rápida e prática uma seleção de filmes clássicos relacionados à música e programas com os maiores artistas do mundo. Basta usar a hashtag #SKYRocks no Guia de Programação, no menu busca do receptor SKY. Filmes como "Moulin Rouge: Amor em Vermelho", "La La Land: Cantando Estações", "Hairspray: Em Busca da Fama", "Clube dos Cinco" e "The Wonders - O Sonho Não Acabou", podem ser facilmente encontrados no guia por meio da hashtag.



Além de agradar ao assinante que estará em casa durante o Rock in Rio, a operadora também estará ao vivo no festival. A Cidade do Rock será invadida pelo espírito da Rota 66 . A SKY homenageará a famosa estrada americana, que liga Chicago a Santa Mônica, e que serviu de inspiração do jazz ao rock, transformando para sempre a história da música. Para trazer a atmosfera desse trajeto ao festival, a operadora estará presente com uma estrutura de três andares, com vista para o Palco Mundo, que remete às gas stations americanas e aos ritmos encontrados por toda a estrada.





