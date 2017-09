Você está: Notícias

Record TV estreia "A Fazenda: Nova Chance". Conheça os participantes!

Vcfaz - 13 Set 2017 - 1:18



O que você faria se tivesse mais uma oportunidade de ganhar até R$ 2 milhões? Dezesseis brasileiros, já famosos por terem participado de reality shows da televisão, toparam o desafio e estão na nova temporada de A Fazenda , que estreou hoje, 12 de setembro, na grade de programação da Record TV . Ao longo de três meses de confinamento, os peões e peoas vão disputar o prêmio final de R$ 1,5 milhão e outros R$ 500 mil que serão distribuídos ao longo da competição.



Intitulado A Fazenda – Nova Chance , o programa vai testar a habilidade desses participantes no trato com animais e também com afazeres rurais. Além, é claro, verificar como eles se comportam confinados em um ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados a viver.



Conheça os 16 participantes de A Fazenda - Nova Chance:



Marcos Harter

Médico

38 anos



Nicole Bahls

Humorista e apresentadora

31 anos



Monique Amin

Modelo e empresária

29 anos



Flávia Viana

Atriz

32 anos



Rita Cadillac

Atriz e cantora

63 anos



Aritana Maroni

Cozinheira

38 anos



Ana Paula Minerato

Modelo e repórter

25 anos



Nahim

Apresentador e cantor

60 anos



Yuri Fernandes

Empresário, esportista e modelo

31 anos



Conrado

Cantor

49 anos



Dinei

Ex-jogador de futebol

47 anos



Matheus Lisboa

Youtuber

27 anos



Monick Camargo

Modelo

24 anos



Adriana Bombom

Apresentadora e repórter

43 anos



Marcelo Zangrandi

Humorista e empresário

31 anos



Fabio Arruda

Consultor de etiqueta e estilo e apresentador de TV

47 anos



Foto: Antonio Chahestian/Record TV





