Você está: Notícias

Mercado

Claro e NET anunciam parceria com Kinoplex

Vcfaz - 13 Set 2017 - 1:52



Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de marca aos seus clientes, garantindo boas opções de entretenimento e comunicação, alinhadas ao pioneirismo em tecnologia e inovação, a NET e a Claro , que fazem parte da Claro Brasil, anunciam a sua mais nova parceria institucional, com o Kinoplex .



Os clientes do Kinoplex, da NET e da Claro já podem conferir as novidades. A primeira delas é o desconto de 50% em um ingresso tipo inteira por sessão na rede de cinema. O benefício é válido para qualquer filme, dia ou horário nas salas Kinoplex 2D, 3D, Platinum e Kinoevolution, em todo o Brasil, para clientes de plano Pós-pago da Claro Móvel, Claro HDTV e NET (um ingresso por CPF titular).



E, para usufruir, o cliente apenas deverá apresentar no momento da compra do ingresso o número do CPF e um documento de identificação com foto. Os ingressos poderão ser adquiridos em todos os canais de venda do Kinoplex: Bilheterias, ATM e sites do Kinoplex e ingresso.com.



Além disso, NET e Claro assinarão o naming right nas salas VIPs da rede, passando a Kinoplex Platinum NET Claro. A ação faz parte da plataforma institucional da Claro Brasil, que têm como um dos seus pilares o foco em cultura.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).