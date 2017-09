Você está: Notícias

Diva!

Pabllo Vittar bate recorde de audiência no Multishow

Vcfaz - 13 Set 2017 - 1:56



O TVZ apresentado por Pabllo Vittar na última quarta-feira, dia 06, foi o mais visto de todas as edições ao vivo do programa, desde o seu lançamento em janeiro de 2016. Neste dia, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas passaram pelo Multishow , que foi o canal mais procurado entre jovens de 18 a 24 anos e entre moradores de São Paulo com acesso à TV paga.



A audiência da TV foi impulsionada por uma ação na web: meia hora antes do início do programa, Pabllo comandou uma live stream em todas as redes sociais do canal e no Música Multishow , no YouTube. A drag queen lançou com exclusividade na TV o seu mais novo clipe " Corpo Sensual " (assista abaixo), além de interagir com o público e apresentar sua lista de clipes favoritos.



Com o novo recorde, Pabllo Vittar se tornou a campeã de audiência da história do TVZ ao vivo, que já teve em seu comando artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Luan Santana e o youtuber Whindersson Nunes.













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).