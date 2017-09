Você está: Notícias

Plataforma de vídeo sob demanda Globo Play chega à Apple TV

Vcfaz - 13 Set 2017 - 2:00



O Globo Play , serviço de video on demand da Globo, chega esta semana à Apple TV , o set top box da Apple que funciona como um hub de entretenimento conectado à Internet. A disponibilização do Globo Play nesta plataforma coincide com o anúncio feito hoje, pela Apple, que tem a capacidade de executar vídeos em 4K e HDR .



O aplicativo Globo Play foi desenvolvido para o sistema operacional nativo das Apple TVs, o tvOS, e se utiliza da alta capacidade de processamento do hardware para entregar ao usuário uma experiência de consumo fluida, com transições rápidas e suaves. Quando a quinta geração da Apple TV 4K for disponibilizada no mercado brasileiro, será possível executar conteúdos da Globo em 4K e em 4K HDR no Globo Play, como as minisséries, ‘Ligações Perigosas’, ‘Dupla Identidade’ e ‘Justiça’.



O 4K – também conhecido como ultra high definition – oferece quatro vezes mais resolução que o HD, melhorando a definição da imagem para o espectador. Já o HDR , ou High Dynamic Range, proporciona maior relação de contraste. As imagens que exploram o potencial do HDR são as que mais se aproximam do que o olho humano é capaz de e registrar; o usuário passa a enxergar mais nuances e detalhes entre os tons de branco e preto.



Entre os destaques desta versão do Globo Play para a Apple TV também está a disponibilização do simulcasting , o sinal da programação da Globo da localidade onde o usuário se encontra. A funcionalidade está liberada, atualmente, para regiões metropolitanas do Rio, São Paulo, Recife, Brasília e Belo Horizonte. É a primeira vez que o simulcasting é disponibilizado nas chamadas plataformas de tela grande. O recurso estava disponível, desde o lançamento, para desktops, smartphones e tablets.



O Globo Play para tvOS também é compatível com a atual geração da Apple TV e rodará nas versões 10 e 11 do sistema operacional. O aplicativo deverá estar disponível na App Store das Apple TVs até o fim desta semana.





