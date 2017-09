Você está: Notícias

Final da sexta temporada de Grimm é exibido pelo Universal

O canal pago Universal exibe, no dia 18 de setembro, segunda-feira, às 22h, o 13° e último episódio da sexta temporada de Grimm . Chega ao fim a trama policial que mistura o mundo humano e as criaturas dos contos de fadas, inspirada nas histórias dos irmãos Grimm.



No último inédito da série, “ The End ”, Nick (David Giuntoli) enfrenta seu inimigo mais poderoso. Após o primeiro confronto, que atinge Wu (Reggie Lee) e Hank (Russel Hornsby), o resto da equipe procura desesperadamente uma arma que possa detê-lo. Monroe (Silas Weir Mitchell), Rosalee (Bree Turner) e Eve (Elizabeth Tulloch) estão em busca de respostas. Enquanto isso, Renard (Sasha Roiz) e Adalind (Claire Coffee) tentam manter Diana (Hannah R. Loyd) e Kelly (Kevin Joy) seguros.





