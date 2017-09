Você está: Notícias

Turner contrata Diretor Financeiro para o Brasil

Vcfaz - 14 Set 2017 - 22:26



A Turner anunciou nesta semana a chegada de Andre Müller como Diretor Financeiro da Companhia no Brasil. O executivo vai liderar as equipes Financeira e Administrativa e se dividirá entre os escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo. Andre tem uma vasta experiência em finanças, sobretudo, na indústria de bens de consumo.



Nos últimos 11 anos, se dedicou à Danone onde iniciou carreira como Business Controller na divisão de Iogurtes, assumindo posteriormente como CFO da Divisão de Águas, contribuindo para construir o negócio de água engarrafada da empresa no Brasil, saindo do zero à liderança de mercado. Por fim, na mesma companhia, foi vice-presidente de Vendas da Divisão de Alimentação Infantil. Anteriormente teve passagem pela Unilever Brasil.



A chegada de Müller reforça o comprometimento da Turner com o mercado brasileiro, que nos últimos anos, recebeu todos os maiores investimentos feitos na América Latina. Andre se reportará a Antonio Barreto, Gerente Geral da Turner Brasil, e a Ezequiel Paz, Vice-presidente Sênior Financeiro e Administrativo da Turner América Latina.





