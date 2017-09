Você está: Notícias

ESPN Brasil estreia novos cenários e permanecerá 16h ao vivo diariamente

Vcfaz - 14 Set 2017 - 22:40



A partir da próxima segunda-feira, 18, a ESPN Brasil apresenta uma série de novidades em sua programação. O canal reconhecido pelas atrações do jornalismo reformulará os cenários das três edições diárias do Bate Bola, além de adicionar uma segunda edição do ESPN Agora , programa vespertino que passa a ser apresentado entre segunda e sexta-feira sob o comando de Everaldo Marques.



A inclusão de um novo programa nas tardes de semana fará com que a ESPN Brasil permaneça ao vivo no ar durante 16h diárias , abrindo as manhãs com Marcela Rafael no ESPN Agora 1ª edição , às 9h da manhã, e fechando o dia com a dupla Paulo Soares e Antero Greco no SportsCenter 3ª edição até o início da madrugada. “ Vamos permanecer este tempo ao vivo porque é o que o fã de esportes espera e precisa. O debate ao vivo, as informações dos clubes e a análise dos nossos comentaristas, deixando claro que cada programa tem seu estilo, sua marca e sua equipe ”, destaca João Palomino, vice-presidente de Jornalismo e Produção da ESPN no Brasil.



Um dos mais tradicionais programas da grade da ESPN Brasil, o Bate Bola terá novos cenários que darão identidade a cada uma de suas três edições que mantem os mesmos times de apresentadores e comentaristas. A nova cara dos programas foi projetada a partir da característica de cada edição, com diferentes temperaturas nas cores do estúdio. O BB Bom Dia terá cores e elementos que remetem ao amanhecer das grandes cidades. O novo cenário do BB Debate vai levar os fãs de esportes para dentro de uma sala de estar, convidando-os a se sentirem dentro dos temas discutidos. Já a formatação atualizada do BB Na Veia foi pensada para permitir o confronto de ideias dos comentaristas da ESPN, posicionados frente a frente na disposição de suas poltronas.



Entre as novidades previstas para a próxima semana, o Bate Bola Debate , no período da tarde, reserva uma surpresa aos fãs de esportes a partir da próxima terça-feira, 19, quando um novo integrante passa a fazer parte da atração. A apresentação segue com Bruno Vicari e comentários de Celso Unzelte, Jorge Nicola e Leonardo Bertozzi.





