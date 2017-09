Você está: Notícias

EUA: Programadores de TV unem-se para lançar serviço on-line

15 Set 2017



A+E Networks, Viacom, Discovery, Scripps e AMC Networks acabam de formar uma aliança nos Estados Unidos para lançar um pacote de canais de TV on-line. O Philo TV ( não confundir com o serviço por demanda "Philos TV", comercializado no Brasil pela Globosat ) deverá ser lançado em poucos meses e oferecerá, por cerca de US$20 mensais, os conteúdos e programas de maior audiência destas programadoras.



Segundo informações do The Wall Street Journal , o Philo não terá conteúdos esportivos , pois isto traria custos mais onerosos ao serviço e, por consequência, aumentaria o valor da mensalidade. O serviço, porém, terá programas de alguns dos canais de maior audiência dos EUA numa plataforma única: Discovery, Animal Planet, ID, TLC, HGTV, Food Network, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, History, A&E e AMC. Todos poderão ser assistidos por meio de PC, smartphone ou tablet.



