Vivo amplia cobertura 4G em agosto e garante liderança de mercado

Vcfaz - 15 Set 2017 - 17:03



A Vivo ampliou a sua cobertura móvel nacional em agosto, com a ativação de 150 municípios na tecnologia 4G . Já com a conexão 4G+ , que é capaz de oferecer ainda mais velocidade à navegação, a empresa ampliou a cobertura para 12 cidades, das quais seis são capitais: Salvador, Aracaju, Belém, Porto Velho, Maceió e Boa Vista. A operadora continua na liderança do segmento de internet móvel de quarta geração no país com 34,5% de market share (dados de julho da Anatel).



Em agosto, a cobertura de 4G da Vivo chegou a 1.750 municípios em todo o país. A rede de quarta geração permite o acesso à internet em altíssima velocidade e oferece melhor experiência para quem gosta de assistir vídeos, ouvir música via streaming ou jogar games online.





