TV Globo acerta com especial "Chacrinha, o Eterno Guerreiro"

16 Set 2017



Nesta quarta-feira (06/09), a TV Globo celebrou o centenário do nascimento de Abelardo Barbosa com o especial “ Chacrinha, o Eterno Guerreiro ”. A produção herdou os bons índices da novela “A Força do Querer”. Ficou com 28,5 pontos de média. Bom patamar no IBOPE que derrubou Ratinho e Gugu.



A atração mesclou nomes emblemáticos do “Cassino do Chacrinha”, como Roberto Carlos, Fabio Junior, Sidney Magal, Luiz Caldas e Ney Matogrosso, com nomes da atualidade, dentre os quais se destacam Ivete Sangalo, Luan Santana, Anitta, entre outros. Passado e presente sob comando de Stepan Nercessian que brilhou no musical pelos teatros do Brasil afora.



A TV Globo, em parceria com o VIVA, acertou na composição do especial. Cantores e cantoras de destaque e com ampla popularidade. A reconstrução do cenário realmente relembrou o original. A sensação dos anos 80 voltou na noite de quarta-feira. Nesse momento, percebemos como a televisão regrediu em muitos aspectos, mesmo com o avanço tecnológico. Atualmente, Luciano Huck comanda as tardes dos sábados da emissora...



O especial tragou o telespectador em um túnel do tempo. Lembro do Chacrinha. Na época, vivia a minha tenra infância. Achava o apresentador um “velhinho chato”. Para mim, ele tinha mais de 80 anos! Para mim, Silvio Santos com 86 anos é mais jovem que o “Velho Guerreiro”. Rs... E aquelas músicas que entoavam no programa da TV Globo? Pra que cortar a cabeleira do Zezé? Hoje são consideradas homofóbicas e são vetadas em algumas festividades. E ele falava do presidente João Figueiredo. Uma espécie de exaltação. Pelo menos foi assim que ficou registrado na minha memória.



No meu bairro aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, tudo era fechado às 14 horas aos sábados nos idos anos 80. Supermercado. Lojas. T-u-d-o. Quando saía de casa com meus pais, ouvia o Chacrinha em todas as TVs pelas ruas que ficavam desertas. Realmente, era um fenômeno de audiência. As pessoas faziam as tarefas domésticas antes do início do programa para acompanhá-lo.



“Chacrinha, o Eterno Guerreiro” resgatou a memória afetiva do telespectador. Missão cumprida.





