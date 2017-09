Você está: FabioTV

FabioTV

Ano desastroso da Record respinga em "A Fazenda 9"

Vcfaz - 16 Set 2017 - 20:37



Olá, internautas



Nesta terça-feira (12/09), a Record TV estreou a nova edição de “A Fazenda”. O reality reergueu os índices de audiência da faixa horária arrasada por “A Casa”. Nestes dois primeiros programas, a atração registrou 10 pontos de média.



Porém, o que se viu no vídeo foi um festival absurdo de erros técnicos que empobreceu o retorno do reality. A emissora resolveu investir em uma nova sede localizada em Itapecerica da Serra. Mais uma tentativa de reduzir custos, o que já acontece na teledramaturgia. O velho e batido lema “o barato sai caro” cai como uma luva neste momento.



Em mais de 28 edições de BBB, A Fazenda e Casa dos Artistas, jamais reparei no microfone acoplado nos confinados. Inexplicavelmente, agora, isso estoura no vídeo. Uma argola de gosto duvidoso, que fica pendurado nos corpos dos jogadores, capta o áudio. No primeiro capítulo, a geringonça já travou. Um fuzuê.



Para piorar, Roberto Justus “involuiu” na apresentação. O empresário combina em nada com o mundo rural. E ele lá permanece. Totalmente perdido, o grisalho desconhecia o nome de alguns ex-BBBs. O apresentador deveria, no mínimo, ter estudado os perfis dos competidores. Surgiu completamente robótico. Muito mal.



E o que falar do retorno de ex-peões e ex-realities das emissoras coirmãs? Muitos foram escorraçados pelo telespectador. Possuem rejeição junto ao público. Não agregam boas lembranças, mas a Record apostou em um elenco totalmente de “repetentes”. Matheus, do “BBB16”, é um rapaz simpático, mas já cumpriu sua missão no programa da TV Globo. Monique Amin, mais conhecida pelo falso estupro no “BBB12”, jamais deveria ter retornado.



E o que falar da insignificante Monick Camargo? O telespectador já rejeitou A Casa e a Record insiste com a egressa desse reality. Flavia Vianna também é uma moça simpática, mas já cumpriu sua missão no “BBB7”. Yuri deve apostar na formação de um casal e não será surpresa alguma se protagonizar cenas de sexo.



Dr. Marcos Harter é uma figura polêmica. É o único ex-BBB que vale a aposta pelo burburinho que, aliás, já provoca. Aritana do MasterChef? Teria sido melhor a convocação de Mohamad, da primeira edição da competição da Band.



Já entre os ex-fazendeiros, a lista também é discutível. Nicole Bahls é um ótimo nome. Vale a aposta e surge como a franca favorita desse elenco. Adriana Bombom, Rita Cadillac e Dinei dificilmente acrescentaram algo de novo na competição. Ana Paula Minerato merece uma segunda oportunidade diante do que aconteceu na última edição de A Fazenda. Será que a BDO continua?



Marcelo Ié Ié merece a oportunidade. Boa escalação. Nahim é outro bom nome. Já causou na versão celebridade de “O Aprendiz” e deve repetir a performance. Conrado já dá pistas que aprendeu absolutamente nada após sua péssima passagem no “Power Couple Brasil”. Fabio Arruda surge envelhecido no vídeo. Sem grandes pretensões.



Antes da confirmação desta lista, surgiu outra muito mais interessante. A relação contemplava Ana Paula Renault, Beth Szafir, Rafael Ilha, Gominho, Nubia Oliver (a eterna vilã da Casa dos Artistas. Nome completamente desperdiçado), Denise Rocha, Biel, Sérgio Hondjakoff, Silvetty Montilla, Jonathan Costa e Claudio Heinrich. Esse elenco era formidável! E Theo Becker? Teria sido uma oportunidade de mostrar que era, de fato, um personagem em “A Fazenda 1”. Não creio nisso, mas teria sido interessante o retorno do ator. Andressa Urach, idem.



Agora é acompanhar “A Fazenda – Nova Chance” na versão chácara. O ano realmente é desastroso para Record.



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).