Volta à TV por assinatura deixa "A hora da venenosa" na liderança

Vcfaz - 19 Set 2017 - 2:10



Na primeira semana em que voltou à TV a cabo, de 11 a 15 de setembro, o Balanço Geral garantiu a liderança isolada na audiência, com média de 10,03 pontos, durante a exibição do quadro A Hora da Venenosa . A emissora segunda colocada registrou 9,98 pontos e a terceira colocada registrou apenas 6,2 pontos.



E no horário completo do programa, do meio-dia às 15h, também registrou excelente audiência com 8,4 pontos de média, garantindo o segundo lugar isolado.





