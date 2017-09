Você está: Notícias

MTV Unplugged apresenta show acústico com The Bleachers

Na terça-feira, dia 19 de setembro, às 20h, prepare-se para mais uma sessão exclusiva do ‘ MTV Unplugged ’. Depois do sucesso de Shawn Mendes na última terça-feira, desta vez, The Bleachers será o responsável por encantar os fãs em um show acústico, na MTV .



A pegada dos hits é bem anos 80 como em ‘Don’t Take The Money’, ‘Rollercoaster’ e ‘I Wanna Get Better’, e durante a apresentação, o cantor promete reforçar suas referências e mostrar a todos que a “vibe retrô” voltou pra ficar.



Com um ritmo alternativo e voltado para o indie pop, a banda surgiu em 2014, criada por Jack Antonoff e hoje carrega uma legião de fãs de diversas idades que curtem um lineup eclético e cheio de personalidade.





