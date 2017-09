Você está: Notícias

Séries

Investigação Discovery estreia nova temporada de Vegas: A Capital do Pecado

Vcfaz - 19 Set 2017 - 2:18



A partir de sábado, 23 de setembro, às 23h10, o canal Investigação Discovery retorna aos tribunais de Las Vegas para revelar os bastidores da acusação em casos reais que tramitam no Condado de Clark, Nevada. De reconstituições dos crimes a imagens captadas durante os julgamentos, a nova temporada de Vegas: A Capital do Pecado revela detalhes sobre os casos e colocam o telespectador nos meandros da argumentação jurídica.



Sete novos episódios de uma hora compõem a temporada inédita. Eles se concentram na conclusão de ações criminais nas quais a acusação é liderada por Steve Wolfson, o dirigente de uma equipe com mais de cem promotores. “Não me dá medo saber que as câmeras vejam o que fazemos”, afirma Wolfson.



Com a anuência de Wolfson, Vegas: A Capital do Pecado tem acesso às salas e corredores do tribunal para mostrar como são estruturadas e colocadas em prática as estratégias da acusação em casos que envolvem assassinatos, sequestros, abuso sexual, violência doméstica, roubo, entre outros crimes – as lentes acompanham diversas etapas do processo, das reuniões entre os agentes, a entrevistas preliminares com testemunhas, obtenção de provas periciais, até a emissão da sentença.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).