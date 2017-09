Você está: Notícias

Paramount Channel adquire direitos exclusivos para exibição da série The Handmaid's Tale

Vcfaz - 19 Set 2017 - 2:21



Depois de um grande sucesso com o público e como série vencedora em diversas categorias na premiação Emmy Award®, o Paramount Channel anuncia a adição da série ‘ The Handmaid’s Tale ’ à grade de programação. Com previsão de estreia para início de 2018, a série americana entrará no ar pela primeira vez na América Latina de forma exclusiva na TV paga, no canal Paramount Channel, lançado em 2014.



“ Estamos muito felizes com a adição deste gigantesco sucesso que é ‘The Handmaid’s Tale’ à nossa programação, reforçando nosso comprometimento em trazer sempre o que há de melhor e alta qualidade de entretenimento para a nossa audiência em todas as localidades ”, afirma Tiago Worcman, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da MTV e Paramount Channel na América Latina. “ O lançamento nos Estados Unidos se tornou um fenômeno e estamos incrivelmente animados em sermos os primeiros a trazer uma das mais comentadas séries à audiência latino-americana ”.



“ Os telespectadores podem esperar por uma alta qualidade de entretenimento no canal Paramount Channel, na América Latina, e este é um cenário ideal para a MGM Television, oferecendo uma série de drama de sucesso ‘The Handmaid’s Tale’” , confirma Chris Ottinger, Presidente da MGM Worldwide Television Distribution and Acquisitions.





