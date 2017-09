Você está: Notícias

Nova série

Live-action "Mônica Chef" chega ao canal Gloob

robertoscalon - 19 Set 2017 - 19:01



Uma menina aspirante à cozinheira, muitas aventuras culinárias e números musicais de diferentes estilos são alguns dos ingredientes da produção internacional “Mônica Chef” , que estreia no canal Gloob.



A série em live-action conta a história de Mônica, uma garota de 16 anos que adora cozinhar e criar novas receitas na pizzaria do pai. Após ter o talento descoberto por um professor de uma prestigiada escola de culinária, Mônica ganha uma bolsa de estudos e tem a chance de realizar o sonho de se tornar uma chef de verdade. E, para isso, ela precisará lidar com novas formas de cozinhar - muito diferentes daquelas que aprendeu com o pai – além dos desafios desse novo mundo. Nessa jornada, ela contará com a valiosa ajuda da melhor amiga, Barbara, e de seus próprios sonhos musicais.



No episódio de estreia, Mônica confunde o prato de um cliente com uma nova invenção e acaba conhecendo um professor da prestigiada ACES (Alta Cozinha - Escola Superior), que a convida para conhecer a escola. Com o apoio de Barbara, sua melhor amiga, ela aceita o convite e fica encantada com o ambiente. Lá, ela conhece Rick, o popular representante dos alunos, que fala para ela sobre a oportunidade de uma bolsa de estudos.



“Mônica Chef” estreia dia 25 de setembro , às 21h no Gloob .





