Shawn Mendes comando o "TVZ" no Multishow

robertoscalon - 19 Set 2017 - 19:13



Depois de sua performance no Rock in Rio no último sábado, Shawn Mendes aproveita sua passagem pelo Brasil e agita o "TVZ" desta quarta-feira (20) no Multishow . A partir das 19h, o canadense de 19 anos apresenta uma seleção especial de clipes e participa de brincadeiras no estúdio.



Shawn Mendes é desafiado a adivinhar o significado de gírias brasileiras e mostra que sabe tudo sobre a cultura do país. Ainda, ele revela o desejo de parceria musical com artistas como Ed Sheeran, John Mayer e Alicia Keys. O público poderá interagir através da hashtag #ShawnMendesNoTVZ.



"TVZ com Shawn Mendes" vai ao ar no dia 20 de setembro , às 19h no Multishow.





