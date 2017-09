Você está: Notícias

Outubro: I.Sat exibe o especial "Terror à vista"

Vcfaz - 20 Set 2017 - 0:27



O canal de TV por assinatura I.Sat exibe todos os sábados de outubro o especial " Terror à vista ". Tem alguma coisa retorcendo o seu intestino, fechando a sua garganta, deixando a sua pele gelada e fazendo os seus dentes rangerem. A cada sábado, a partir da meia-noite, quatro filmes de pânico tenso e intenso serão exibidos.



O especial começa no sábado, dia 7 com a exibição de " Sound of my voice " (2011). No longa, um casal de documentaristas (Nicole Vicius, Christopher Denham) se infiltram em uma seita para desmascarar sua carismática líder (Brit Marling), que diz ter vindo do futuro. Apesar do cinismo inicial dos dois cineastas, rapidamente o magnetismo da mulher começa a seduzi-los e a balançar as suas convicções. Vencedor no festival de Palm Springs (2012), indicado aos Film Independent Spirit Awards. . Seguido de " The Thing ", de 1982. Fechando a noite o canal exibe o clássico de 1974 " Texas Chainsaw Massacre ".



No sábado, dia 14 de outubro, será a vez de acompanhar Southbound (2015. Cinco histórias de terror se entrelaçam em uma estrada no deserto: uma banda de rock a caminho de um show; um viajante assediado por criaturas maléficas; umas família de férias; um motorista que atropela uma garota e um homem à procura de sua irmã. É lá que eles terão de confrontar medos, vozes, monstros e pesadelos. Na mesma noite, o canal exibe em sequência " Spring " (2014), " Jason X " (2002) e " They Live " (1988).



No sábado, dia 21, o destaque fica com "What we became" (2015). Após o surto de um estranho vírus numa cidade da Dinamarca, as autoridades isolam um bairro em quarentena. Uma família fica presa na área cercada e precisa sobreviver entre os cadáveres dos infectados que, convertidos em zumbis famintos. Em seguida, o público confere " Cub " (2014), " Midnight meat train " (2008) e " Videodrome " (1982).



Fechando o especial, no dia 29, o canal exibe " The Uninvited " (2009). Após sua mãe morrer em um incêndio, a jovem Anna (Emily Browning) tenta o suicídio. Como resultado, vai parar em uma clínica para tratamento. Dez meses depois, Anna continua sem lembrar o que aconteceu na noite em que a mãe morreu. Apesar disto, o dr. Silberling (Dean Paul Gibson) resolve lhe dar alta. Anna é então levada de volta para casa por seu pai, Steven (David Strathairn), um escritor de sucesso. Lá ela encontra Rachel Summers (Elizabeth Banks), a enfermeira de sua mãe, como sua madrasta e também sua irmã, Alex (Arielle Kebbel). Logo Anna passa a ser assombrada por fantasmas, que a fazem acreditar que Rachel matou sua mãe. Encerrando a noite, será exibido em sequência " The Dark Water " (2005), " John Carpenter's Vampires " (1998) e " Prince of darkness " (1987).





