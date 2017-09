Você está: Notícias

Outubro: TCM exibe especial com sucessos de Tom Hanks

20 Set 2017



O canal TCM exibe no domingo, dia 22 de outubro, a partir das 14h30, o especial " Loucos x Tom ". Ele é terno, mas banca o forte… ou será o contrário? Parece frágil, vulnerável. Já o conhecemos há uma vida toda, no entanto, e sabemos que ele é pura energia e coragem. Tom Hanks é um homem sem músculos ou superpoderes. Mas ele tem um coração de herói.



É um herói de guerra quando atua como um soldado em missão de resgate. É um herói da justiça quando o discriminam por ter contraído uma doença. É um herói da igualde de gêneros quando transforma um grupo de garotas numa verdadeira equipe. É um herói do amor quando tem o coração partido e, mesmo assim, seduz Meg Ryan.



O especial começa às 14h30 com " O resgate do Soldado Ryan " (1998), segue às 17h30 com " Uma equipe muito especial " (1992), depois às 20h exibe " Sintonia de Amor " (1993) e por fim exibe às 22h o longa " Philadelphia " (1993).





