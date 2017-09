Você está: Notícias

Outubro: Confira os filmes que estreiam na TV5 Monde

Vcfaz - 20 Set 2017 - 0:53



O canal de televisão por assinatura TV5 Monde preparou grandes estreias do cinema francês para o mês de outubro em sua grade de programação.



As novidades começam com o longa " Batata ", de 1964. Léon Rollo tem uma mulher e uma filha encantadoras, mas mesmo assim se sente inferior ao amigo, Carradine. Este, que o apelidou de ''Batatinha'', nunca perde uma chance de rebaixá-lo. Um dia, Léon descobre que sua filha é amante de Carradine. O longa será exibido no dia 2 de outubro, à 1h, com reprise no dia 10 (23h) e 18 (16h).



A produção " Anos no campo " (1992) também chega ao canal. Jules mora com seus avós num belo recanto do campo francês. Pescar e sonhar acordado enchem seu coração de alegria. Essa vida tranquila é abalada quando a família se muda para o vilarejo. O longa será exibido no dia 19 de outubro (21h30), com reprise no dia 22 (4h05).



De 2016, estreia o longa " A economia do casal ". Depois de quinze anos de vida em comum, Marie e Boris se separam. Foi ela quem comprou a casa onde moram com os dois filhos, mas foi ele que a reformou inteiramente. Na hora das contas, nenhum dos dois quer abrir mão do que julga ter dado. O filme estreia no dia 1ª, às 20h30, com reprise no dia 9 (23h), 14 (4h20) e dia 20 (16h).



Fechando as estreias, está o longa " O efeito aquático " (2016). Apaixonado por Ágatha, professora de natação, e disposto a tudo para revê-la, Samir finge não sabe nadar para ter aulas de particulares com ela. Mas a moça percebe a farsa e corta os avanços de Samir. Determinado, ele não hesitará a segui-la até o fim do mundo. Será exibido no dia 22, às 21h30, com reprise no dia 31 (0h).





