Você está: Notícias

Novo canal

FOX anuncia a estreia e os primeiros detalhes do NatGeo Kids

robertoscalon - 20 Set 2017 - 16:07



A FOX Networks Group Brasil anuncia que no dia 03 de outubro , chega ao país o Nat Geo Kids , um destino multiplataforma com conteúdo on e off-line para estimular a criatividade e despertar a curiosidade dos pequenos e futuros exploradores. O canal chega ao Brasil com a melhor programação infantil que combina ciência, natureza e diversão, com animações que promovem a paixão pela descoberta, natureza e aguçam a curiosidade para o conhecimento.



Construído sobre os pilares da líder mundial em exploração e criado com o espírito do National Geographic, o Nat Geo Kids nasce como o ambiente para que crianças de 4 a 7 anos possam desfrutar de conteúdos voltados para ciência, exploração, aventura e conservação. Também oferece aos pais uma ferramenta segura que permite despertar e estimular a curiosidade da garotada. A todo momento e lugar, por meio do Nat Geo Kids App , pais e filhos poderão assistir a toda programação com episódios completos, vídeos, clips, imagens e posteriormente jogos para acompanhar o crescimento de um público inquieto e curioso.



Entre os conteúdos especiais e nacionais com desenhos e live action, estão os novos programas exclusivos, como os desenhos animados de sucesso internacional: “As Aventuras de Blinky Bill”, com o coala Blinky e seu amigo lagarto Jacko; “Ready Jet Go! ”, onde três amigos embarcam em grandes aventuras para explorar o sistema solar; “As escolhas de Chuck” , no qual um garoto de 10 anos escolhe uma aventura diferente em cada episódio; “Laboratório Secreto de Thomas Edison” , um grupo de crianças trabalha com uma equipe e a imagem holográfica de Edison e seu robô de confiança, o Von Bolt; “Splash e Bubbles”, nesse desenho os pequenos explorarão os oceanos, conhecendo criaturas fantásticas e novos habitats; “Jamie e seus Tentáculos” (já exibido pelo Gloob ), o jovem príncipe Jamie, do planeta Blarb, chega à Terra disfarçado como humano, fazendo muita bagunça. Por sorte, todas serão concertadas por seu amigo Erwin.



A proposta se completa com a transmissão de filmes de sucesso para serem assistidos em família como “Megamente”, “Stuart Little 3”, ”Aventuras do Avião Vermelho”, “Alvin e os Esquilos 3”, ” Hotel Bom pra Cachorro” e produções originais que logo mais estarão nas telas do Nat Geo Kids , junto com os personagens favoritos das crianças.



O Nat Geo Kids S chega ao Brasil no dia 03 de outubro. No momento, apenas a operadora Oi confirmou a inclusão do canal.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).