Futebol internacional deixa ESPN na liderança

Vcfaz - 20 Set 2017 - 18:21



A ESPN Brasil liderou a audiência entre os canais esportivos da TV por assinatura no último sábado com a exibição exclusiva de partidas da Premier League . A vitória do Manchester City sobre o Watford por 6 a 0 foi o evento mais assistido do dia no canal, seguido pelo empate sem gols entre Tottenham e Swansea e, em seguida, pela vitória de 1 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Malága no Campeonato Espanhol.



No domingo a ESPN Brasil ocupou a vice-liderança entre os canais esportivos ao transmitir a conturbada vitória de 2 a 0 do PSG sobre o Lyon, partida marcada pela polêmica entre Neymar e Cavani nas cobranças das bolas paradas. No mesmo dia a emissora ainda exibiu o empate em 0 a 0 no clássico londrino entre Arsenal e Chelsea e a goleada do Manchester United sobre o Everton por 4 a 0. Ao término da 5ª rodada da Premier League, a ESPN registra um crescimento de 39% na audiência em comparação com o mesmo período do ano passado.



Além da audiência em alta em seus canais na televisão, a ESPN também comemora os resultados no WatchESPN , plataforma de transmissão simultânea e conteúdo sob demanda. No domingo os usuários que acessaram o Watch permaneceram em média 1h03 minutos no aplicativo, garantindo um dos dias de maior acessos na plataforma em 2017.





