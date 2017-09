Você está: Notícias

SKY leva assinantes para assistir ao The Voice em Los Angeles

Vcfaz - 20 Set 2017 - 18:28



A operadora de multisserviços SKY vai presentear três assinantes com uma viagem a Los Angeles, com direito a um acompanhante cada, em que terão acesso exclusivo à gravação da semifinal do reality show The Voice , exibido pelo Canal Sony . Além da viagem, a operadora também vai presentear outros 100 assinantes com fones Sony. A promoção, que está em sua terceira edição consecutiva, é válida em todo o território nacional até 17 de outubro.



Podem participar da promoção todos os clientes da modalidade Pós-Pago que estiverem com as faturas em dia durante todo o período da promoção. Aqueles que desejarem concorrer à viagem devem responder em até 500 caracteres à seguinte pergunta: " Qual performance dos participantes do The Voice você considera a melhor de todas as edições? Por quê? ". Os vencedores serão autores das respostas mais criativas e que mostrem conhecimento a respeito do programa.



A participação na promoção " SKY na plateia do The Voice " pode ser feita de três maneiras: por e-mail, SMS ou pelo próprio hotsite da promoção (www.skythevoice.com.br). No primeiro caso, os assinantes receberão um e-mail com um link sobre a promoção. Depois de clicar, cada cliente receberá a mensagem "Você já está concorrendo a 100 headphones. Deseja concorrer também a 3 viagens para assistir à semifinal de The Voice, ao vivo, em Los Angeles?". É preciso responder "Sim" para ser redirecionado para uma nova janela, em que o assinante vai responder à pergunta da promoção e enviar. Pelo site é possível se inscrever preenchendo seus dados pessoais e respondendo à pergunta da promoção. E por SMS é preciso que o cliente aguarde a comunicação da SKY para, então, enviar "SIM" para o número 75943.



O sorteio dos fones e a apuração do concurso cultural serão realizados em 20 de outubro, a divulgação dos ganhadores estará disponível no hotsite (www.skythevoice.com.br/) até o dia 27 de outubro, e a viagem a Los Angeles será realizada no mês de novembro. A viagem terá duração de quatro dias, e os vencedores poderão levar um acompanhante.





