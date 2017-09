Você está: Notícias

Competição

Band estreia competição que testa limites físicos e emocionais na próxima semana

Vcfaz - 20 Set 2017 - 18:30



Na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, a Band estreia o reality de competição Exathlon Brasil . Apresentado pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe , o programa vai colocar frente a frente 20 participantes que vão disputar diferentes provas de resistência física e mental para conquistar o prêmio de R$ 350 mil. A atração será exibida de segunda a sexta, às 20h20, após o Jornal da Band e às segundas e quintas-feiras às 22h30.



“ O que posso adiantar é que os desafios não serão fáceis e que vão exigir muito: força física, agilidade, velocidade, coordenação motora, resistência, força mental, concentração, inteligência... Eu mesmo, apesar de praticar esportes desde muito novo, não sei se estaria preparado para encarar o Exathlon Brasil como competidor ”, revela o apresentador Luís Ernesto Lacombe.



Os competidores serão divididos em dois times: Heróis e Guerreiros. No primeiro grupo, atletas e esportistas como a jogadora de futebol Alline Calandrini, a apresentadora Ana Tapajós, a ex-jogadora de vôlei Betina Schmidt, a ginasta Dani Hypolito, o campeão olímpico de vôlei Giba, o patinador Marcel Stürmer, a campeã olímpica de salto Maurren Maggi, o surfista Pedro Scooby, o empresário Ricardo Barbato e o fotógrafo Rodrigo West.



No time dos Guerreiros, que vão desafiar os Heróis, estão a engenheira de produção Carolina Almeida, a modelo Juliana Findikoglu, o professor de crossfit Jorge Goston, a professora de taekwondo e circo Kauane Ribeiro, o segurança Miguel Benedetti, o vendedor Nick Pirola, a nutricionista Nina Monteiro, o modelo Renato Nicoli, a vendedora e corredora Sul Rosa e o professor de parkour Vance Poubel.



Durante 13 semanas, os competidores viverão em uma praia paradisíaca na República Dominicana e terão de enfrentar situações que exigem resistência física e psicológica que testarão as capacidades singulares de cada um. O público acompanhará o dia a dia dos participantes, que terão muitos desafios pela frente.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).