SKY, NET, Claro e Oi terão o novo canal infantil Nat Geo Kids

A entrada do Nat Geo Kids com uma programação 100% infantil aumenta nosso portfólio para 13 marcas no Brasil. Os pais passam a ter agora um destino seguro e multiplataforma para seus filhos onde a Diversão se encontra com o Conhecimento. A programação poderá ser vista na TV ou, quando e onde quiser, no App Nat Geo Kids. Tudo isso com o selo de Garantia de uma das marcas mais respeitadas do mundo: National Geographic

Conforme você já leuo canal infantilestreia no mercado brasileiro no próximo dia 3 de outubro. A novidade nasce como o ambiente para que crianças de 4 a 7 anos possam desfrutar de conteúdos voltados para ciência, exploração, aventura e conservação.Até o momento já estão confirmados acordo com quatro operadoras para distribuição do novo canal. Os assinantes daterão o Nat Geo Kids já a partir do dia 3 de outubro. As operadorastambém já contam com a acordo para transmissão, mas não confirmaram até o fechamento desta nota a data de estreia do novo conteúdo.”, conclui Michel Piestun, SVP & GM Brasil.